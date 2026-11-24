Банки смогут снижать процентные ставки по кредитам без оформления реструктуризации, если такое изменение предусмотрено федеральным законом или актом правительства. Нововведение может упростить переход на льготные условия по государственным программам, в том числе для семей с детьми, рассказала РИАМО директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова.

Банк России планирует ввести это правило с 1 июля 2027 года. Сейчас снижение ставки в предусмотренных государством случаях может формально считаться реструктуризацией, даже если положение заемщика не ухудшилось, а ежемесячный платеж, наоборот, стал меньше.

«Речь не о новой льготе для всех, а об устранении лишней бюрократической преграды для тех, кто уже имеет право на господдержку», — пояснила Суворова.

Как будет работать снижение процентов по кредитам без реструктуризации

Например, семья оформила ипотеку по рыночной ставке, а после рождения ребенка получила право на ее снижение в рамках государственной программы. Банк пересматривает условия договора и уменьшает ежемесячный платеж. Однако формально такое изменение могло признаваться реструктуризацией, что требовало от кредитной организации дополнительной оценки риска и могло повлечь необходимость формирования повышенного резерва.

После вступления новых правил в силу снижение ставки на основании закона или правительственного акта не будет считаться реструктуризацией. Это позволит банкам применять предусмотренные государством льготы без дополнительных процедур, связанных с таким статусом кредита.

Изменения затронут любые виды кредитов, включая ипотеку. При этом обычное рефинансирование по желанию клиента или индивидуальная договоренность с банком о снижении ставки под новое правило не подпадают. Важно, чтобы основанием для пересмотра условий был именно федеральный закон или акт правительства.

«Право на льготу все равно необходимо подтвердить документами — например, свидетельствами о рождении детей или другими документами, предусмотренными конкретной программой», — отметила эксперт.

По словам Суворовой, для банков нововведение также означает снижение административных и финансовых издержек. Кредитная организация сможет не проводить дополнительную оценку риска и не формировать повышенный резерв только из-за изменения ставки, если оно предусмотрено законодательством.

При этом, как подчеркнула эксперт, снижение платежа само по себе не увеличивает сумму долга и может уменьшить вероятность просрочки. Окончательные правила Банк России планирует закрепить в нормативных актах, которые должны выйти в первом квартале 2027 года.

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