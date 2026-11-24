Народный артист России Денис Майданов и заслуженный артист России Сергей Войтенко представили альбом-проект «Новые казачьи песни». Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Совета при Президенте РФ по делам казачества.

В рамках проекта артисты создали альбом из 14 новых казачьих песен, записанный с участием творческих казачьих коллективов из разных регионов России. Премьера альбома доступна по ссылке band.link/8uvH9.

Проект описывается как уникальная культурно-просветительская инициатива, направленная на сохранение и популяризацию традиций русского казачества, обновление музыкального репертуара и его передачу современным поколениям казачьего общества.

Также в рамках проекта вышли видео на несколько песен из альбома: «Золотая Русь», «А что надо казаку?», «Будь здоров, казак», «Казачье око», «Хуторок» и «Любовь земная».

«Я от всей души поздравляю своего друга, великолепного автора и замечательного артиста, партнера и соратника, волжского казака Сергея Войтенко с этой нашей большой и важной совместной работой!» — сказал Денис Майданов.

«Этот альбом я посвящаю светлой памяти моего деда — потомственного донского казака Петра Афанасьевича Лобачева. Песня „Аист“ в этом альбоме — о нем и ему», — отмечается в тексте.

«Братья-казаки! Слушайте с удовольствием и помогайте продвигать альбом „НОВЫЕ КАЗАЧЬИ ПЕСНИ“! И кто сказал, что казачьи песни, написанные сегодня, не будут петься и звучать через 50, 100 и 200 лет?! Конечно, будут! ЛЮБО!!!» — подчеркнул Майданов.