Священник пояснил, что изображения Христа, Богоматери, ангелов и святых создают по церковным канонам для молитвенного почитания. При изготовлении елочных игрушек и других массовых товаров с такими образами, по его словам, каноны не соблюдают.

Игумен в эфире радио Sputnik напомнил о рождественском смысле праздничных украшений: звезда на верхушке елки символизирует Вифлеемскую звезду, а фрукты, конфеты и шары — плоды райского сада.

«Я, как священнослужитель, категорически против такого использования священных изображений. Как правило, верующие церковные люди такую продукцию не покупают. Чтобы наглядно понять разницу между иконой и картиной, повесьте на стену в своем доме икону и какую-нибудь качественную репродукцию хорошей картины. Через некоторое время картина вам примелькается, и вы перестанете на нее обращать внимание. Ни иконе вы будете постоянно останавливать свое внимание, даже если прошло уже очень много времени», — заключил игумен Варфоломей.

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