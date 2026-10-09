Врач-эндокринолог Садовская предупредила о калорийности «полезных» продуктов

Врач-эндокринолог «СберЗдоровья» Виктория Садовская предупредила, что продукты с репутацией полезных могут содержать много калорий. Смузи по энергетической ценности порой не уступает полноценному приему пищи, сообщает RT .

Овощные чипсы могут быть калорийными и ненадолго утолять голод, повышая риск переедания, пояснила Садовская. Сушеный нут и бобы тоже содержат много калорий, особенно при добавлении масла. При домашнем приготовлении важно контролировать состав и размер порции.

«Некоторые производители дополнительно обрабатывают их сахарным сиропом, чтобы сделать слаще», — добавила врач, говоря о сухофруктах.

Протеиновые батончики и вафли могут содержать больше жира и сахара, чем обычные сладости. Садовская посоветовала учитывать, на какой вес производитель указал содержание белка: если на 100 г, то в батончике массой 25 г его примерно в четыре раза меньше.

Хлебцы также требуют контроля порций: 4—5 штук могут оказаться калорийнее одного куска хлеба. По словам врача, ржаной и цельнозерновой хлеб может быть полезной частью рациона: клетчатка и медленные углеводы помогают дольше сохранять сытость.

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