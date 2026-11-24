Число доноров крови в Подмосковье выросло на 2,6 тыс человек

Донорами крови в Московской области с начала года стали более 58,3 тыс. человек — на 2,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье развивается донорское движение. Сдать кровь и ее компоненты можно в Московском областном центре крови, его подразделениях, отделениях переливания крови в больницах и на выездных донорских акциях.

«Донорская кровь необходима для оказания помощи пациентам при проведении сложных операций, лечении тяжелых заболеваний, травм и других состояний, а также для спасения недоношенных детей. Поэтому для нас важно развивать донорское движение и привлекать к нему новых участников. С начала года донорами крови в Подмосковье стали более 58,3 тыс. человек. Это на 2,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний. Непосредственно перед донацией он проходит обязательное медицинское обследование.

Информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови Московской области размещена на сайте https://donormo.ru.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.