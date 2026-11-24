Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, доходы — 43,3 триллиона. В 2028 и 2029 годах расходы будут на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы — 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Основные характеристики сформированы с учетом уровня инфляции не выше 4% в год и ожидаемого объема ВВП.

Ключевые пункты бюджета предусматривают выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.