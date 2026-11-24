Тверской суд Москвы разрешил Дмитрию Паку пользоваться BMW X5, который оказался в международном розыске. Суд также снял запрет на регистрационные действия, сообщает kp.ru .

Пак купил автомобиль через фирму, которая ввозит машины через Южную Корею. Он заплатил 7,3 млн рублей за BMW и еще 3,2 млн пошлин и сборов. В конце 2025 года автомобиль прибыл в Россию и прошел регистрацию.

В апреле сотрудники Госавтоинспекции сообщили Паку, что машину разыскивают как угнанную в Германии. Пользоваться ею запретили, оставив владельцу на ответственное хранение. Представители МВД пояснили суду: Германия не предоставила подробностей угона, а удалить запись из базы может только ее автор.

«Нет, это судебное решение вовсе не означает, что Россия может игнорировать базу Интерпола. Но, скорее всего, суды теперь проводят границу: есть факт нахождения автомобиля в международном розыске, но этого недостаточно, чтобы бессрочно ограничить права российского собственника. Если иностранное государство не отвечает на запросы и не предоставляет документы, подтверждающие хищение, одной записи в базе не хватит», — объяснил «КП» адвокат Вадим Багатурия.

Багатурия предупредил, что за рубежом машину могут задержать или изъять. Если иностранный собственник докажет хищение, он может потребовать вернуть автомобиль.

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