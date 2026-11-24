День памяти Иоанна Златоуста 26 ноября: что это за праздник, что можно и нельзя делать, приметы

26 ноября православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста, одного из величайших учителей христианства. В материале РИАМО — о том, как правильно провести этот день.

Какой православный праздник отмечают 26 ноября

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Церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, 26 ноября по новому стилю (13 ноября по старому). Он входит в число трех Вселенских святителей и учителей Церкви, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом.

В народном календаре у дня несколько названий. «Озябание зяби» говорит о том, что земля уже промерзает, а «пельменная пора» связана с традицией лепить в этот день пельмени или вареники.

Кем был святитель Иоанн Златоуст и почему его почитают

Иоанн родился в IV веке в Антиохии (современная Турция). Прозвище Златоуст он получил за редкий дар проповеди: его слово могло утешить, обличить и заставить толпы задуматься. Он оставил огромное количество богословских трудов, которые до сих пор читают и издают.

В 397 году Иоанна избрали архиепископом Константинополя, и он быстро стал популярным проповедником. Но своей прямотой он нажил влиятельных врагов: святитель открыто обличал роскошь и несправедливость, в том числе при дворе. В итоге императрица Евдоксия добилась его изгнания. В 407 году Иоанна отправили в ссылку, и он умер в пути. День его кончины и стал памятным для православных.

Что можно делать в День Иоанна Златоуста 26 ноября

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Сходить в храм. По традиции утро Иванова дня начинали с церкви: ставили свечи и молились святителю. К Иоанну Златоусту обращались за мудростью, за помощью в учебе и за правду в делах. Помолиться о справедливости. В народе святому молились о суде над мошенниками и взяточниками. Его проповеди о правде и честности были известны всем, а сам он поплатился именно за прямоту, поэтому в трудных спорах к нему обращались как к защитнику справедливости. Слепить пельмени или вареники. Это главная кулинарная традиция дня. Считалось: чем больше налепить и съесть, тем счастливее и успешнее будет следующий год. Пельмени символизировали достаток и здоровье. Хороший повод собрать семью: лепить вместе веселее и быстрее. Закрыть дачный сезон. Если вы еще не сделали этого раньше, пора: укрыть растения, слить воду из труб, убрать инструменты. Земля начинает промерзать, и откладывать дальше нельзя. Побыть в тишине или почитать. Златоуст прославился словом, поэтому день хорошо подходит для чтения: проповедей, книг, чего-то вдумчивого. Старые поверья советуют провести этот день спокойно. Поздравить именинников. Именины в этот день у людей с именем Иван (Иоанн). Их принято поздравлять особо.

Что нельзя делать 26 ноября: главные запреты

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Заниматься сельхозработами. Считалось, что земля уже промерзла и посевные и огородные дела бесполезны: толку не будет. Это не суеверие, а практический совет: пришло время закончить. Ссориться. Конфликт в день святого, прославившегося мудрым словом, считали дурным тоном. Ссора, начавшаяся 26 ноября, по поверью, могла затянуться надолго. Сквернословить. Златоуст прославился красноречием, поэтому брань в его день считалась особенно неуместной. Старались следить за речью с утра до вечера. Недаром одна из примет дня называет его днем «осторожных речей». Лгать. Обман в день, когда святого просили о суде над мошенниками, считался особенно тяжелым грехом. Мелкая ложь, по поверью, могла «аукнуться» в течение года. Одалживать что-либо соседям. Есть народное поверье, что вместе с одолженной вещью можно «отдать» достаток и удачу. Не стоит давать в долг в этот день ни деньги, ни вещи. Хвастаться и злословить. Это логичное продолжение предыдущих запретов: слово Златоуста славилось добротой и мудростью, а не зависть и сплетни.

Народные приметы на 26 ноября: какой будет зима и следующий год

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Погодных примет у этого дня немного, и все они связаны с наступающей зимой.