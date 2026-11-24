Эксперт Полина Жолтикова посоветовала проверять реальную стоимость товаров на ноябрьских распродажах 2026 года. Зачеркнутая цена не доказывает наличие скидки, сообщает «ФедералПресс» .

На Ozon акция 11.11 длится с 22 октября по 12 ноября, Черная пятница — с 13 ноября по 2 декабря. Wildberries проводит распродажу с 16 по 30 ноября. После них последуют Киберпонедельник 30 ноября и декабрьские акции, но гарантии снижения цен нет.

«Сравнивать нужно не даты распродаж, а конкретную цену на конкретный товар», — подчеркнула Полина Жолтикова.

Эксперт рекомендует проверять историю стоимости через браузерные расширения и сопоставлять предложения продавцов. Таймеры и сообщения об остатках товара создают ощущение срочности, но не подтверждают выгоду.

Ноябрь может подойти для покупки новогодних подарков, однако экономия зависит от категории. Электроника и крупная бытовая техника нередко дешевеют при смене моделей. Зимнюю одежду и обувь выгоднее искать ближе к окончанию сезона.

Зарубежные заказы, оформленные в ноябре, имеют больше шансов прибыть к празднику: в декабре доставка может затянуться. Жолтикова советует ориентироваться на приемлемую цену, а не название акции.

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