Скорая помощь доставила мужчину в Дубненскую больницу после падения с высоты на ногу. Врачи выявили многооскольчатый внутрисуставной перелом большеберцовой кости со значительным смещением. Суставная поверхность была полностью разрушена, фрагменты хряща и кости развернулись и вклинились друг в друга.

Из-за критического сдавления мягких тканей врачи сначала временно стабилизировали стопу, чтобы предотвратить некроз. Неделю пациент находился на скелетном вытяжении для уменьшения отека перед операцией. Осколки могли не прижиться из-за недостаточного питания, отек угрожал нагноением, а малоподвижность — тромбозом глубоких вен. При этом промедление грозило полной утратой сустава.

«Мы проводили операцию в два этапа. Сначала, миллиметр за миллиметром, выделяли из тканей осколки, на которых сохранился суставной хрящ», — рассказал врач-травматолог Дубненской больницы Максим Калинкин.

Часть фрагментов находилась рядом с сосудами и нервами. Восстановление анатомии голеностопа заняло три часа. Затем врачи закрепили осколки пластинами, микропластинами и спицами, сохраняя питающие ткани. Операция длилась шесть часов и прошла успешно.

На восьмые сутки мужчина самостоятельно ушел домой. Отеки спадают, объем движений сохранен, кровоток и чувствительность стопы полностью восстановлены. Пациент находится под амбулаторным наблюдением, ему предстоит реабилитация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.