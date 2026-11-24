Переход с кофе на пуэр не гарантирует избавления от сердцебиения и проблем со сном: оба напитка содержат кофеин. Об этом рассказал невролог Александр Ткачев, сообщает MIR24.TV .

Доза кофеина в пуэре зависит от количества заварки, длительности настаивания и объема выпитого. По словам Ткачева, сравнивать чай и кофе по принципу «чашка против чашки» некорректно. При многократном заваривании важно учитывать все порции, а не размер одной пиалы.

«Если кофеина оказалось много, возможны тревожность, дрожь, сердцебиение и нарушение сна», — сообщил Александр Ткачев.

Аминокислота L-теанин не устраняет действие кофеина. Врач отметил, что ее содержание в разных чаях различается, а в исследованных образцах пуэра было относительно невысоким. Ощущение спокойной бодрости — индивидуальная реакция, а не гарантированное свойство сорта. Цвет и вкус настоя также не позволяют определить дозу кофеина.

Невролог посоветовал следить за крепостью и общим количеством чая. При проблемах со сном стоит перенести чаепитие на первую половину дня, при тревоге или сердцебиении — уменьшить дозу. Кофеин снижает сонливость, но не заменяет сон: при постоянной усталости нужно искать ее причину, а не более крепкий напиток.

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