В странах Евросоюза за 2019–2025 годы число заражений крови, вызванных устойчивой к антибиотикам Klebsiella pneumoniae, увеличилось на 72%, сообщает «Крымская газета» .

Данные привел Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний. В Европе также зафиксировали распространение гипервирулентного штамма клебсиеллы.

Бактерия обычно живет в кишечнике, но при попадании в другие органы может вызвать пневмонию, сепсис, менингит и инфекции мочевыводящих путей. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом. По данным Минздрава России, на клебсиеллу приходится 30% внутрибольничных инфекций среди энтеробактерий. Ее ферменты могут разрушать карбапенемы — антибиотики последней линии защиты.

«Показатели устойчивости этих бактерий продолжают расти, но ситуация не вызывает критических опасений», — отметил главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

Роспотребнадзор рекомендует принимать антибиотики только по назначению врача, соблюдать полный курс, не использовать остатки препаратов и не делиться ими. Антибиотики не действуют на вирусы. Гигиена и вакцинация помогают предотвращать инфекции.

В Минздраве Крыма пояснили, что устойчивость не означает невозможность лечения, но терапия становится сложнее и чаще требует сочетания препаратов.

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