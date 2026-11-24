Зарплаты в России выросли почти втрое за 10 лет, но цены ограничили рост доходов

Рост средней зарплаты не означает сопоставимого улучшения благосостояния: цены и высокие доходы отдельных работников искажают картину. Об этом рассказал руководитель кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян, сообщает АБН24 .

По данным Росстата, средняя зарплата выросла с 36 709 рублей в августе 2016 года до 103 014 рублей в августе 2026 года. Разница превысила 66 тыс. рублей.

Мурадян связал динамику с повышением минимального размера оплаты труда, индексацией в бюджетном секторе и дефицитом кадров. Конкуренция за сотрудников заставляет компании повышать оплату, хотя производительность труда не всегда растет сопоставимыми темпами.

Самые высокие зарплаты эксперт отметил в нефтегазовой отрасли, информационных технологиях, финансах и промышленности. Среди регионов лидируют Москва, Чукотка, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Доходы руководителей и высококвалифицированных специалистов повышают средний показатель. Для оценки уровня жизни Мурадян предложил учитывать медианную зарплату и покупательную способность — сколько товаров и услуг можно приобрести на доход.

«Главное не сколько человек получает, а что он может себе позволить на эти деньги», — резюмировал Гарри Мурадян.

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