На юго-востоке Москвы в рамках проекта «Московские кварталы» возвели жилой дом общей площадью почти 9,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Москва сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по объемам строительства. Высокие темпы ввода жилья отвечают целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новостройка расположена по адресу: Шепелюгинский переулок, дом 1.

По словам Овчинского, здание состоит из двух секций переменной этажности и рассчитано на 198 квартир общей площадью почти 9,5 тыс. кв. м.

«Для комфортного проживания здесь установили навесную вентилируемую фасадную систему: она помогает поддерживать благоприятный микроклимат в квартирах. На первом этаже оборудовали колясочную, комнату для консьержа и свободные помещения, предназначенные для социально-бытовой инфраструктуры — магазинов, кофеен, аптек, салонов красоты и других востребованных сервисов. Во дворе предусмотрели комплексное благоустройство: разместили детскую площадку с игровыми элементами, спортивную зону с тренажерами, стол для настольного тенниса и место для спокойного отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Все квартиры сданы с готовой улучшенной отделкой: в жилых комнатах — ламинат и обои под покраску, в кухнях и санузлах — керамогранит с нескользящей поверхностью.

Архитектурный облик здания построен на контрасте двух цветов. Фасады облицованы керамогранитными плитами: одна секция выполнена в белом цвете, вторая — в насыщенном терракотовом оттенке. Дополнительные акценты создают металлокассеты сланцево-серого цвета.

Новостройка находится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом расположены школы, детские сады, спортивные клубы и крупный торговый центр, а также несколько благоустроенных скверов для отдыха. Общественным транспортом удобно добираться до станции Москва-Товарная МЦД-2, а также до станций метро «Римская» и «Авиамоторная». На автомобиле — по проходящим рядом шоссе Энтузиастов и Третьему транспортному кольцу.

Квартиры в доме по адресу: Шепелюгинский переулок, дом 1, можно приобрести на сайте: москварталы.рф.

Городской проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года. Это комфортное жилье для продажи в современных жилых комплексах, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Застройщиком выступает Фонд реновации — лидер по объему ввода жилья в России. Город полностью контролирует все этапы: от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Покупка квартир в домах «Московских кварталов» на этапе строительства возможна по договору долевого участия, в готовых домах — по договору купли-продажи. На объекты городского застройщика распространяется программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства — семейная ипотека. Подробности и последние новости о проекте — на сайте москварталы.рф.