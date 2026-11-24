Жителям Подмосковья рассказали, кто платит по долгам за ЖКУ при смене владельца жилья

Вместе с ключами от квартиры новому хозяину могут достаться и долги. Специалисты МосОблЕИРЦ объяснили, за что отвечает новый собственник и как проверить задолженность заранее, сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.

Какие долги переходят к новым владельцам

За коммунальные долги платит тот, кто был собственником или нанимателем, когда они появились. Новый владелец оплачивает жилищно-коммунальные услуги только с момента, когда получил право собственности или заключил договор найма.

Исключений два:

Взносы на капитальный ремонт. В отличие от коммунальных услуг, эти платежи привязаны к объекту недвижимости, а не к собственнику. Неисполненные обязательства по уплате взносов переходят к новым владельцам.

Наследство. Наследник принимает и долги наследодателя, в том числе за ЖКУ.

Как проверить задолженность

Перед покупкой квартиры нужно запросить у продавцов документы, подтверждающие отсутствие задолженностей. Справки об отсутствии задолженностей за ЖКУ, электроэнергию и взносы на капитальный ремонт могут получить собственники, наниматели или зарегистрированные жильцы:

в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — справку без синей печати;

в клиентских офисах МосОблЕИРЦ — документы, заверенные синей печатью. При обращении понадобится паспорт. Справка об отсутствии задолженности выдается через 3–5 дней после полной оплаты ЖКУ.

Как проверить долг самостоятельно

Проверить задолженность можно в чате на сайте МосОблЕИРЦ — без регистрации, достаточно знать номер лицевого счета. Здесь можно узнать сумму долга, дату и сумму последнего платежа и задать вопрос.

Проверить задолженности по взносам на капремонт можно в личном кабинете на портале Фонда капитального ремонта Московской области. Телефон Фонда: +7 (495) 104-59-59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.