сегодня в 14:06

Дорожные и коммунальные службы обрабатывают дороги, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам в Коломне и Озерах после первого обильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый обильный снегопад в Коломне и Озерах стал проверкой готовности служб и возможностью отладить работу перед наступлением зимы.

К сезонной уборке в округе готовы более 780 сотрудников коммунальных служб, 104 единицы дорожной техники и 181 единица техники для уборки общественных пространств. Запас песчано-солевой смеси превышает 6 тыс. тонн. Службы обрабатывают дороги, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам.

«Ситуация под контролем, чрезвычайных происшествий нет», — сообщил глава городского округа Коломна Виктор Верещагин.

В первую очередь от снега очищают опасные участки, дороги с интенсивным движением и автобусные маршруты. Затем убирают остальные городские дороги, дороги внутри сельских населенных пунктов, подъезды к СНТ и загородные дороги.

Особое внимание уделяют проезду общественного транспорта, скорых, пожарных, машин МЧС, полиции и городских служб, в том числе мусоровозов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.