Средства личной гигиены и дешевые пластиковые сувениры с символом года не подходят для обмена подарками с коллегами. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по этикету Альбина Холгова, сообщает «Абзац» .

Холгова пояснила, что подарки, связанные с уходом за телом, допустимы только для самых близких. Коллегам не стоит выбирать гели для душа, пену для бритья, бритвенные станки и кремы.

«С точки зрения этикета нельзя дарить подарки, которые касаются тела человека. То есть все эти гели для душа, пены для бритья, бритвенные станки, кремы какие-то — это все запрещено. Это можно дарить только самым близким, ну и то подарить кому-то бритвенный станок — что за подарок? Это все равно что подарить рулон туалетной бумаги», — отметила Холгова.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвала покупку безделушек с символом наступающего года: они превращаются в бесполезные пылесборники. По ее словам, фигурку допустимо подарить коллеге, только если ее изготовили из благородных материалов, а не из пластика.

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