Кашира, Можайский и Сергиево-Посадский округа выставили больше всего лотов на земельно-имущественные торги в Подмосковье за 16–20 ноября 2026 года. Всего за неделю на торги поступило 238 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 238 объектов за 16–20 ноября 2026 года. Лидерами по числу лотов за неделю стали Кашира, Можайский и Сергиево-Посадский округа.

Сейчас прием заявок открыт более чем по 125 лотам в Кашире, более чем по 120 — в Можайском округе и более чем по 44 — в Сергиево-Посадском.

Например, в деревне Ивашково Сергиево-Посадского округа можно приобрести в собственность участок под жилищное строительство площадью 8,38 сотки. Он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена — 512 504,04 руб.

С начала 2026 года победителям аукционов в Кашире передали 38 земельных участков в аренду и 42 в собственность. В Можайском округе эти показатели составили 104 и 59 участков соответственно, в Сергиево-Посадском — по 35 участков в аренду и в собственность.

Сведения об объектах, выставленных на торги, доступны на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Там можно выбрать земельный участок или коммерческую недвижимость.

Комитет по конкурентной политике также ведет канал в мессенджере МАКС «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». В нем публикуют подборки актуальных лотов, информацию об аренде и покупке земли, поиске имущества на торгах и пошаговые инструкции по подаче заявок на аукционы и выкупу арендованных участков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.