В Подмосковье выставили на торги 238 объектов за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 16 по 20 ноября 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 238 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На торги выставили 103 земельных участка в аренду и 121 — на продажу. Также предложены к продаже шесть зданий с земельными участками и четыре нежилых помещения, к аренде — два нежилых помещения. Еще два объекта предназначены для водопользования.

Участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. В микрорайоне Ожерелье в Кашире предлагают участок в аренду под ИЖС площадью 10 соток. Начальная цена — 109 749 руб. в год. В деревне Левашово Можайского муниципального округа продается земельный участок для ЛПХ площадью почти 28 соток. Начальная цена — 978 794,4 руб.

В Электростали для бизнеса предлагают здание с земельным участком площадью 2 561,5 кв. м. Начальная цена — 15 318 000 руб.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Все торги в регионе проходят в электронной форме. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и земельно-имущественным торгам, а также пошаговые инструкции для участников опубликованы на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.