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В Подмосковье за неделю проверили более 3 тыс автобусов

Сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области с 16 по 22 ноября проверили свыше 3 тыс. автобусов и оплату проезда у более 27,5 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инспекторы проверили более 3 тыс. автобусов Подмосковья за неделю с 16 по 22 ноября. Контроль оплаты проезда охватил свыше 27,5 тыс. пассажиров.

Больше всего автобусов проверили в Ленинском округе — 849. Далее следуют Люберцы — 491, Лобня — 410, Домодедово — 383 и Лыткарино — 308.

По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 816 пассажиров и 323 водителя.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что системный контроль помогает выявлять нарушения, сокращать число безбилетных поездок и повышать платежную дисциплину. Соблюдение правил оплаты обеспечивает финансовую прозрачность и способствует развитию маршрутной сети и улучшению условий для пассажиров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.