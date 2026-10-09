Психолог Хорс объяснил, почему дети не любят отдельные школьные предметы

Кандидат психологических наук Михаил Хорс объяснил, что трудности в учебе нередко вызывают у детей нелюбовь к предмету, а не наоборот, сообщает RT .

Взрослые часто связывают плохие результаты школьника с отсутствием интереса. Однако непонимание материала, ошибки и страх плохой оценки могут сами превратить урок в источник неприятных переживаний.

«Те предметы, которые даются труднее, они их не любят, не наоборот», — отметил Хорс.

Пробелы в знаниях способны закрепить негативное отношение. Например, незнание базовых правил математики мешает осваивать следующие темы. Ребенок может избегать ответов у доски, откладывать домашние задания и заявлять, что предмет ему не нужен.

Психолог посоветовал родителям и учителям искать конкретную причину затруднений, а не просто призывать стараться больше. Среди возможных причин — пропущенная тема, высокий темп работы, тревога перед проверочными, конфликт в классе или непонимание объяснений преподавателя.

Хорс подчеркнул важность ранней поддержки: материал стоит разбивать на небольшие понятные задачи, замечать прогресс и помогать ребенку получить опыт успеха.

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