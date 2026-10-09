Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, почему нельзя оставлять мусор у двери квартиры

Пакеты с мусором на лестничной площадке нарушают правила безопасности и санитарные требования. Об этом рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

Бондарь напомнил, что пространство у входной двери не принадлежит владельцу квартиры.

«Однако ст. 36 Жилищного кодекса России говорит об обратном. Лестничные площадки и межквартирные холлы считаются общей собственностью всех жильцов дома. Складывать там свои вещи или отходы нельзя, подъезд не может служить личной свалкой», — подчеркнул эксперт.

Пункт 27 постановления правительства России № 1479 запрещает загромождать эвакуационные проходы. Санитарные требования закреплены в федеральном законе № 52-ФЗ и санитарных правилах и нормах. Отходы нужно выбрасывать в мусоропровод или уличные баки: в подъезде они могут привлечь тараканов и мышей.

Бондарь посоветовал сфотографировать пакет на фоне номера квартиры с датой на телефоне и спокойно поговорить с соседом. Если это не поможет, можно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, в том числе через приложение «Госуслуги.Дом». Коммунальщики обязаны зафиксировать нарушение и поговорить с собственником.

Также можно подать заявление в Государственный пожарный надзор МЧС и Роспотребнадзор. Публичные обвинения в домовом чате эксперт не рекомендовал: они могут вызвать агрессию и взаимные претензии.

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