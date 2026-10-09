Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников СВО и вывести информацию об этом на портал госуслуг. Об этом он заявил на заседании Попечительского совета Госфонда «Защитники Отечества», которое прошло в центре образования, ресоциализации и медицинской реабилитации РГСУ «Чайковский» в городском округе Клин, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам Воробьева, необходимо наладить единый цифровой обмен документами между ответственными организациями без участия ветерана, а также сделать прозрачными для бойцов все этапы, сроки и статус протезирования. Для этого глава региона предложил создать на госуслугах кнопку обратной связи, чтобы человек мог сообщить о задержке в оформлении или проблеме с протезом.

Сейчас получение, настройка, освоение и замена протеза требуют участия нескольких организаций, а сведения хранятся в разных системах. На встрече в Балашихе боец рассказывал губернатору, что процедура оформления заняла у него немало времени. Кроме того, если первый протез перестает подходить, человеку приходится повторно собирать все документы.

«Протезирование — это особая, чувствительная тема. Сегодня при его оформлении еще осталась некоторая волокита: по второму разу нужно собирать справки, заполнять анкеты, которые, по сути, уже есть в базе госпиталя, откуда ребята выписались. С Анной Евгеньевной (Цивилевой) мы уже это обсуждали и предлагаем вместе с Минтрудом и Минцифры сделать на портале госуслуг оформление протезов более простым и быстрым», — сказал Воробьев.

Помимо губернатора, в выездном заседании приняли участие статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин. Участники обсудили вопросы реабилитации, протезирования, адаптации жилья и общественных территорий.

О центре

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, площадка центра образования, ресоциализации и медицинской реабилитации РГСУ «Чайковский» выбрана не случайно: именно здесь вместе с Союзом «Кибатлетика» разработали методики восстановления людей с ампутациями, которые теперь применяют по всей стране.

«Выбор площадки для нашего заседания неслучаен. Именно здесь специалисты РГСУ совместно с Союзом „Кибатлетика“ разработали и апробировали методики реабилитации людей с ампутациями. Эти инструменты и подходы стали использоваться в комплексной реабилитации защитников с инвалидностью и в настоящее время являются неотъемлемой частью программ реабилитации в протезно-ортопедических центрах. За время реализации программы реабилитацию прошли порядка 650 ветеранов специальной военной операции», — отметила Цивилева.

Воробьев и Цивилева осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс центра, где занимаются бойцы из разных регионов страны. Ветераны тренируются на кибатлетиках — специальных тренажерах для протезов рук и ног, учатся ходить заново и осваивают управление электроколясками и активными колясками.

«Каждый регион, в том числе Московская область, работает с Фондом „Защитники Отечества“ в очень важных, чувствительных направлениях — это все, что касается жизни семьи, детей, получения статуса, различных услуг, льгот. Мы выдвигали много инициатив, которые были поддержаны Фондом. И сегодня очень удобно, проактивно можно получать услуги за короткое время, в том числе, вообще не приходя ни в Фонд, ни в МФЦ. Но мы смотрим и дальше: там, где есть обращения, какие-то проблемы, стараемся их тоже решить. Например, сегодня говорим о реабилитации, протезировании. У нас на территории Подмосковья действует ряд центров, в том числе, этот великолепный Центр (спасибо РГСУ), где ребята встают на ноги. Наша задача — чтобы в каждом из них работали специалисты. Это необыкновенные люди, которые посвящают всю свою жизнь помощи другим», — добавил губернатор.

История бойца

Фельдшер центра Николай Яшин рассказал Воробьеву свою историю. Он сам два года провел в зоне спецоперации, был тяжело ранен, а после восстановления в Клинской больнице получил приглашение на работу в «Чайковский».

«До СВО я работал фельдшером в Клинской больнице, а после того, как вернулся, мне предложили работу здесь. Сказали, что есть отличная возможность помогать участникам СВО. И я, конечно, согласился. Мне очень нравится в центре. Мы все здесь — одна большая семья. Каждый раз, приезжая на смену, я понимаю, что могу встретить тех, с кем служил. Прямо сейчас здесь находятся 2 таких бойца. Одному из них я и там обрабатывал раны, делал перевязки, и вот встретились снова. Я являюсь помощником руководителя Ассоциации ветеранов СВО в Клину. Работаю с участниками спецоперации по вопросам медицины, оказываю содействие в части отправки в военные госпитали, в нашу городскую больницу и т .д.», — рассказал Яшин.

Как помогают бойцам СВО

Подмосковье выстроило целую систему восстановления бойцов: помощь в региональных центрах получили около 3,6 тыс. человек. Так, в центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде возвращают слух и зрение, в подольских «Ясенках» работают 11 программ реабилитации — причем бесплатный курс могут пройти и жены бойцов. В «Протэкс-Центре» в Коломне и «Исток-Орто» во Фрязине занимаются протезированием и проводят полный цикл восстановления, а в Электростали открыт центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В ряде центров рядом с ветеранами могут находиться их близкие.

Медицинскую помощь участникам СВО оказывают в восьми подмосковных больницах по 12 направлениям. С бойцами работают 37 психологов — поддержку получили почти 1,1 тыс. человек, большинство из них приехали из других регионов.

Московская область в прошлом году вошла в число пилотных субъектов, где открывают офисы регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества». Кроме центрального в Красногорске, они работают в Реутове, Лобне и Ногинске, где трудятся более 100 социальных координаторов. Из почти 80 тыс. обращений за все время решено 96%. Еще три филиала готовят к открытию — в Мытищах, Сергиевом Посаде и Одинцове.

Всего в муниципалитетах действуют 420 адресов помощи для бойцов и их семей — от МФЦ и центров поддержки до подразделений Ассоциации ветеранов, соцучреждений и кабинетов психологической помощи. Работает и адресное сопровождение. Кроме федеральных мер в регионе действуют 36 собственных мер поддержки. Комплексная услуга «Защитники Отечества» позволяет по одному заявлению получить 18 услуг: социальную карту, выплаты на детей, компенсацию ЖКУ и другое. Самыми востребованными остаются 500 тыс. рублей взамен земельного участка и зубопротезирование на сумму до 1 млн рублей.

Отдельное направление — адаптация жилья, подъездов и дворов для бойцов на колясках и протезах: «умный дом», доступные кухня и ванная, удобные дверные проемы без порогов, пандусы, поручни, подъемные платформы и расширенные проемы. Эту работу ведут вместе с социальными службами, муниципалитетами и управляющими организациями.

«Мы в Подмосковье реализуем очень важную программу „Доступная среда“. В том числе, вместе с ребятами смотрим, где это особенно важно, вносим в программу — стараемся сделать удобное передвижение как для бойцов, которые нуждаются в этом, так просто для жителей», — добавил Воробьев.

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