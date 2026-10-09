Разведывательные воздушные шары ВСУ сбили над Ярославской областью

сегодня в 18:34

Официальный канал министерства региональной безопасности Ярославской области сообщил в МАКС , что над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины.

Работа по уничтожению таких объектов продолжается.

Жителей региона просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на сообщения официальных источников.

При обнаружении подозрительных объектов или их обломков необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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