Разведывательные воздушные шары ВСУ сбили над Ярославской областью
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Официальный канал министерства региональной безопасности Ярославской области сообщил в МАКС, что над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины.
Работа по уничтожению таких объектов продолжается.
Жителей региона просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на сообщения официальных источников.
При обнаружении подозрительных объектов или их обломков необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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