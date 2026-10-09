«От Дубая и Dolce & Gabbana до зоны»: Хилми драил унитазы во время отсидки

Блогер-трансгендер* Хилми Форкс (Олейник), вышедший 8 октября на свободу после трехлетнего срока в колонии за распространение порнографических материалов, признался, что во время заключения был вынужден мыть тюремные унитазы. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях, опубликовав архивное видео из исправительного учреждения.

По словам Хилми, он до сих пор не может прийти в себя после отбытия наказания. Блогер пожаловался, что другие заключенные определили его в низшую тюремную касту и нанесли тяжелую психологическую травму, заставив выполнять грязную работу.

На опубликованных кадрах одетый в тюремную робу и кепку блогер сидит на корточках в резиновых перчатках возле напольного унитаза. В руках у него чистящий порошок и мочалка.

В ролике Хилми с грустной иронией рассуждает о резком контрасте между прошлой жизнью и тюремным бытом. Он отметил, что его путь пролег «от дубайских и миланских ресторанов, Dolce & Gabbana» прямо к мытью туалетов в тюрьме. На это, по его словам, «без слез не взглянешь».

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