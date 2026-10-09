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В Ногинске ремонтируют кровлю дома № 84 на Комсомольской улице

Строители продолжают капитальный ремонт кровли дома № 84 на улице Комсомольской в Ногинске. Демонтаж старого покрытия почти завершен, значительная часть крыши утеплена, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кровлю многоквартирного дома № 84 на улице Комсомольской в Ногинске ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведут по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

На объекте задействована вся необходимая техника. Строители практически завершили демонтаж старого кровельного покрытия, формируют защитный слой и утеплили значительную часть кровли. Утепление повысит энергоэффективность дома и поможет сохранять тепло в квартирах.

Работы идут одновременно на двух участках: возле крайнего подъезда завершают демонтаж старого покрытия, параллельно устраивают армирующую стяжку. Она обеспечит прочность и долговечность конструкции.

Ремонт должен повысить надежность кровли, устранить протечки и улучшить эксплуатационные характеристики дома. Работы идут по графику, их качество контролируют профильные службы. Капремонт планируют завершить в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.