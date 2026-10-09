Силы ПВО ликвидировали 15 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

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Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку, сбив 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В районах падения обломков уже работают профильные специалисты, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

За сутки на фоне угрозы налетов дронов столичные аэропорты столкнулись с масштабным транспортным коллапсом. Свыше 370 рейсов выбились из графика, а еще 62 вылета пришлось вовсе отменить.

С наибольшими трудностями столкнулся аэропорт Внуково. Там сместилось время отправки 158 рейсов, 38 отменили.

В Шереметьево задержки коснулись 157 бортов при 11 отменах. В Домодедово вовремя не взлетели 58 лайнеров. 13 рейсов были сняты с расписания.

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