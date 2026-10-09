Александр Легков оценил ход реконструкции парка Мира в Мытищах

Депутат Госдумы Александр Легков посетил парк Мира в Мытищах в рамках первой региональной недели работы парламентариев девятого созыва. Он оценил завершающий этап реконструкции вместе с представителями общественной палаты и управления благоустройства округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Мира в Мытищах идет третий, финальный этап реконструкции. Здесь обустраивают пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, прокладывают инженерные сети и укладывают брусчатку. Работы планируют завершить во втором квартале 2027 года.

Одним из знаковых объектов обновленного парка станет новый пешеходный мост с деревянным настилом, который соединит два берега реки.

«Очень приятно видеть, как преображается этот по-настоящему значимый для жителей объект, и то, что сейчас здесь кипит работа, внушает оптимизм», — отметил Александр Легков.

Во время осмотра участники уделили особое внимание качеству работ и их соответствию запросам горожан. Председатель общественной палаты городского округа Игорь Савош подчеркнул, что мониторинг объекта ведется постоянно.

«Совместная работа депутатов, муниципальных властей и общественности — это эффективный механизм, позволяющий не только контролировать сроки, но и оперативно вносить коррективы в проекты благоустройства, делая их максимально комфортными для людей», — пояснил Игорь Савош.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.