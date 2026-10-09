Семиклассники в Мытищах изучили работу водозаборного узла «Северный»

Ученики 7-го класса второго корпуса школы № 9 посетили водозаборный узел «Северный» в Мытищах. Они узнали, как воду добывают, очищают и подают в дома, а также познакомились с профессиями в сфере водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семиклассники из второго корпуса школы № 9 увидели путь воды от подземной скважины до городского крана. На экскурсии им показали, как воду добывают, очищают и хранят перед подачей в дома, и рассказали, какие знания и навыки нужны специалистам в сфере водоснабжения.

Водозаборный узел «Северный» спроектировали и построили в 2019 году. Его производительность составляет 9 тыс. кубометров чистой воды в сутки. Ученики осмотрели восемь скважин, насосное оборудование, станцию обезжелезивания с многоступенчатой очисткой и резервуары с чистой водой.

Генеральный директор ВКС Арсений Панфилов отметил, что цель таких экскурсий — показать школьникам важность инженерной отрасли и познакомить с реальными задачами специалистов.

«Мы хотим, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали перспективы нашей сферы», — отметил Арсений Панфилов.

Учитель биологии школы № 9 Наталья Кубетова назвала экскурсию полезным дополнением к школьной программе.

«Такая экскурсия помогает ребятам уйти от абстрактных формул и увидеть реальную пользу науки: как знания по биологии и химии превращаются в систему, которая каждый день обеспечивает город чистой водой», — подчеркнула Наталья Кубетова.

По словам педагога, знакомство с работой узла может заинтересовать школьников профессиями специалиста по очистке воды, эколога, микробиолога или инженера-технолога. Экскурсия дает возможность примерить разные профессиональные роли и понять, какая ответственная работа целого комплекса специалистов стоит за привычным краном с водой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.