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Африканский корпус Минобороны России помогает стабилизировать ситуацию с безопасностью в Мали и в целом в Африке. Такую оценку дал Алексей Подберезкин, сообщает RT .

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал о содействии российских военных в борьбе с незаконными вооруженными группировками.

«Безусловно, мы способствуем стабилизации в регионе. Российские военные находятся в Африке по приглашению местных властей и оказывают содействие в борьбе с незаконными вооруженными группировками. Эта работа ведется уже на протяжении нескольких лет», — отметил эксперт.

Ранее подразделения малийской армии и российского Африканского корпуса освободили город Кидаль. С апреля 2026 года он находился под контролем террористов.

В Африканском корпусе отметили, что возвращение города имеет военное и политическое значение: Кидаль — один из основных символов государственности Мали на севере страны.

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