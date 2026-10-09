В Химках провели противоаварийные учения на объектах теплоснабжения

Службы теплоснабжения и аварийные службы 8 октября в Химках отработали действия при условном отключении ТЭЦ-21 — ключевого источника тепла для микрорайона Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Противоаварийные учения прошли на трех площадках в Химках. Их целью стала отработка совместных действий служб при условном отключении ТЭЦ-21 в отопительный сезон.

В тренировке участвовали представители Минэнерго, сотрудники префектур Москвы, специалисты «Мособлэнерго», ТСК «Мосэнерго», МОС АВС и МБУ «Химспас». Ход учений лично контролировала глава городского округа Химки Инна Федотова.

На центральном тепловом пункте на улице Совхозной развернули объединенный штаб МОС АВС, ТСК «Мосэнерго» и МБУ «Химспас». Там разместили передвижную блочно-модульную котельную и дизель-генераторные установки. Такое же оборудование задействовали на центральном тепловом пункте на улице Пожарского. В парке «Экоберег» установили шесть дизельных насосов для имитации подачи воды на ТЭЦ-21.

Тренировка подтвердила готовность резервных мощностей и позволила отработать межведомственную координацию. Специалисты отметили слаженность действий служб и эффективность развертывания временных систем теплоснабжения. Эти меры помогут минимизировать последствия возможных нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям Химок в отопительный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.