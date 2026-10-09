В Мытищах продолжают реконструкцию водозаборного узла «Здравница»

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Реконструкция водозаборного узла и сетей водоснабжения и водоотведения продолжается в поселке Здравница городского округа Мытищи. Новое оборудование позволит улучшить качество воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Здравница городского округа Мытищи реконструируют водозаборный узел и системы водоснабжения и водоотведения. Работы ведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

На водозаборном узле завершили ремонт двух резервуаров чистой воды и проложили новые внутриплощадочные сети. Над существующими скважинами установили новые павильоны с современным технологическим оборудованием.

В здании насосной станции смонтировали индивидуальный тепловой пункт. Здесь продолжают внутреннюю отделку и завершают монтаж основного технологического оборудования, включая станцию обезжелезивания. Она позволит улучшить качество воды в поселке.

В Здравнице проложили более 5 тыс. метров сетей водоснабжения и водоотведения, обустроили вводы холодного водоснабжения в шесть многоквартирных домов и один детский сад. Работы продолжаются.

После подключения новые сети обеспечат бесперебойное водоснабжение многоквартирных домов, детского сада и медучреждения в поселке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.