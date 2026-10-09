В Можайске помогли семье пропавшего без вести участника СВО

Семья бойца, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции, получила помощь в Можайском округе. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» организовала выезд к матери военнослужащего для взятия образца ДНК, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Житель Можайского округа обратился к социальному координатору государственного фонда «Защитники Отечества» Галине Аксеновой за содействием в поиске брата, пропавшего без вести в зоне СВО. Братья не являются кровными родственниками, поэтому для процедуры установления родства потребовался образец ДНК матери бойца.

Женщина по состоянию здоровья не может самостоятельно выходить из дома. Галина Аксенова и заведующая территориальным отделом «Горетовский — Дровнинский — Порецкий» Зарина Турдыева посетили ее, чтобы взять анализ на дому.

«Мы понимаем, как важно для близких чувствовать поддержку в такой непростой ситуации. Наша задача — сделать все необходимое, чтобы помощь была своевременной и адресной», — подчеркнула Галина Аксенова.

Во время визита родственникам подробно разъяснили меры социальной поддержки для семей пропавших без вести бойцов. В округе эту работу ведут во взаимодействии специалисты разных организаций, реагируя на обращения жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.