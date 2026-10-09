В Наро-Фоминске провели две срочные выездные администрации

Две срочные выездные администрации состоялись 9 октября на улице Шибанкова в Наро-Фоминске. Жители обратились по вопросам качества горячего водоснабжения и состояния детской площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома № 84 на улице Шибанкова обратились по вопросу качества горячего водоснабжения. На срочной выездной администрации 9 октября представители управляющей компании и специалисты МУП «Теплосеть» обследовали инженерные коммуникации в подвале, проверили подачу горячей воды и измерили ее температуру в нескольких квартирах.

По результатам осмотра профильные службы совместно с управляющей компанией в ближайшее время проведут технические мероприятия для нормализации подачи горячей воды. Дмитрий Утва отметил, что все обращения жителей этого дома находятся на контроле МУП «Теплосеть» и управляющей компании.

Еще одна срочная выездная администрация прошла на детской площадке у дома № 19 на улице Шибанкова. По итогам встречи сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» незамедлительно отремонтировали детские качели, установили парковочные барьеры и удалили надписи с игровых элементов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.