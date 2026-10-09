В Химках почти 10 тыс человек сделали прививки от гриппа

Почти 10 тыс. жителей Химок получили прививки в рамках сезонной вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках городского округа без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжается сезонная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. Уже привились более 5 тыс. взрослых и свыше 4,8 тыс. детей.

Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках городского округа. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медицинский работник оценит самочувствие и проверит отсутствие противопоказаний.

По словам специалистов, сентябрь и октябрь — наиболее благоприятные месяцы для формирования иммунитета. Организму требуется около 2–3 недель, чтобы выработать защитные антитела.

Медики напоминают, что грипп опасен острым течением и серьезными осложнениями, включая пневмонию, бронхит и патологии сердечно-сосудистой системы. Вакцинация помогает снизить эти риски. Пневмококковая инфекция часто присоединяется к вирусным заболеваниям и может привести к тяжелой пневмонии.

Вакцинация особенно рекомендована людям старше 60 лет, пациентам с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, диабетом, а также тем, кто часто болеет ОРВИ. Особое внимание уделяется иммунизации сотрудников образовательных учреждений, здравоохранения, транспорта и торговли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.