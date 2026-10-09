Сезон грибов отменяется: ВСУ минируют леса приграничья «Хьюстонами»

Сезон грибов в пяти регионах России отменяется раньше времени из-за минирования украинскими военными приграничных территорий минами «Хьюстон». На данный момент один мужчина уже подорвался на такой мине во время сбора грибов и погиб, сообщает Mash .

Предварительно известно, что украинские военные сбрасывают боеприпасы ИБМ-1 с дронов типа «Вампир» в лесах и на опушках. В каждой единице — тротил или C-4 плюс 700 шариков шрапнели, радиус зоны эффективного поражения — до одного метра.

Мина может сработать при приближении техники или человека с металлическими деталями на одежде и обуви либо рвануть при ударе. Время боевой работы — до 30 суток, затем «Хьюстон» самоликвидируется.

В Брянской области в районе города Жуковка на такой мине подорвался и погиб 47-летний грибник. Как отмечается, в лесах региона уже были случаи обнаружения подобных боеприпасов.

Власти Курской, Белгородской, Калужской и Воронежской областей предупреждают граждан, чтобы они не ходили в лес и заканчивали грибной сезон.

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