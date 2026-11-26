Новые правила возврата билетов РЖД с 1 декабря 2026 года: сколько удержат за билет

Как изменится возврат билетов на поезда с 1 декабря 2026 года, читайте в материале РИАМО.

С 1 декабря 2026 года пассажирам поездов дальнего следования придется платить за возврат билетов по новым правилам. Вместо фиксированного сбора в 3,70 рубля введут процентную шкалу: чем ближе отправление поезда, тем больше денег удержат. При этом для билетов, купленных до декабря, сохранится прежний порядок. Что изменится и как теперь рассчитывать сумму возврата, читайте в материале РИАМО.

Новые правила возврата билетов РЖД с 1 декабря 2026 года

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Главное нововведение касается сбора за оформление возврата неиспользованного билета на поезд дальнего следования. До конца ноября он составляет 3,70 рубля за билет. С 1 декабря размер удержания будет зависеть от того, за сколько дней до отправления пассажир решил отказаться от поездки.

Для новых билетов вводится следующая шкала:

Когда пассажир возвращает билет Размер сбора За 45 суток и более до отправления 1% За 30–44 суток 3% За 10–29 суток 5% За 9 суток и менее 10%

Таким образом, наиболее выгодным станет ранний возврат. Если пассажир передумал ехать незадолго до отправления, сумма удержания окажется максимальной.

Кого коснутся новые правила возврата билетов на поезд

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Важный нюанс: значение имеет не дата поездки и не день, когда пассажир оформляет возврат, а дата покупки билета.

Новая процентная шкала распространяется только на проездные документы, приобретенные начиная с 1 декабря 2026 года. Если билет купили 30 ноября или раньше, при его возврате продолжит действовать прежний сбор — 3,70 рубля. Это правило сохраняется, даже если сам поезд отправляется уже после 1 декабря.

Например, пассажир приобрел билет в ноябре на поезд, который отправится в январе. Если он решит отказаться от поездки в декабре, с него удержат прежние 3,70 рубля. А если аналогичный билет будет куплен уже 1 декабря, при возврате придется рассчитывать сбор по новой шкале.

Сколько удержат за возврат билета РЖД с 1 декабря: расчет на примере

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Рассмотрим пример. Допустим, расчетная стоимость проездного документа составляет 5 тысяч рублей. Тогда при возврате билета, купленного с 1 декабря, сбор составит:

50 рублей, если до отправления осталось 45 суток или больше;

150 рублей — если до поездки 30–44 суток;

250 рублей — если осталось 10–29 суток;

500 рублей — если пассажир возвращает билет за 9 суток или менее.

По старым правилам в каждом из этих случаев удержали бы 3,70 рубля.

При этом процент рассчитывается не от всей суммы, которую пассажир заплатил при покупке. В расчет не включают стоимость комплекса сервисных услуг и плату за пользование комплектом постельного белья. Поэтому фактическое удержание может отличаться от простого расчета процента от общей суммы в чеке.

Почему РЖД вводят процентный сбор за возврат билетов

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Изменение порядка сбора связано с тем, что перевозчики хотят сократить количество возвратов непосредственно перед отправлением поезда. Когда за отказ от поездки удерживали всего 3,70 рубля, пассажиры могли приобретать несколько билетов на разные даты или маршруты, а затем возвращать ненужные практически без финансовых потерь.

Такая практика осложняла продажу билетов другим пассажирам: освободившееся место не всегда удавалось повторно реализовать, особенно если билет возвращали за несколько часов или дней до отправления.

Новая шкала должна стимулировать пассажиров определяться с планами заранее. Чем раньше человек сообщает об отказе от поездки, тем меньше сбор. Перевозчики рассчитывают, что это позволит быстрее возвращать освободившиеся места в продажу.

Как изменятся правила возврата билетов на международные поезда

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Для билетов на поезда в страны СНГ и Абхазию при возврате будет применяться такая же шкала, как и для внутрироссийских поездок.

Для международных поездов в Китай, Монголию и Северную Корею порядок отличается: сбор за возврат остается прежним и составляет 5 швейцарских франков.

Нововведение касается поездов дальнего следования. Его не следует автоматически распространять на билеты на электрички и пригородные поезда: для них действуют отдельные правила возврата.

Как вернуть билет РЖД с 1 декабря и не переплатить

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Перед покупкой билета после 1 декабря стоит учитывать возможные расходы при отмене поездки. Если планы изменились, лучше оформить возврат как можно раньше: при позднем отказе удержание может составить до 10% расчетной стоимости проездного документа.

Тем, кто уже приобрел билеты до конца ноября, беспокоиться из-за новой шкалы не нужно: для них сохранится фиксированный сбор в 3,70 рубля.

При этом изменение размера сбора не означает, что пассажир при любом отказе от поездки получит обратно всю оставшуюся сумму. Итоговый размер возврата зависит также от сроков обращения и других условий перевозки.