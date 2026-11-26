Гормональные изменения после 40 лет могут ухудшать память — невролог

Возрастное снижение половых гормонов может сопровождаться забывчивостью и трудностями с концентрацией. Об этом рассказала невролог сети клиник «Неболит» Елена Мирошник, сообщает «Вечерняя Москва» .

У женщин такие жалобы могут возникать в период менопаузального перехода, который может начинаться за 4–6 лет до последней менструации. У мужчин гормональная перестройка может начинаться приблизительно в 45–50 лет, но сроки индивидуальны.

Половые гормоны участвуют в передаче нервных сигналов и энергетическом обмене клеток мозга. Эстроген поддерживает защиту и рост нейронов, помогает связям между ними адаптироваться. Он также участвует в образовании новых нервных клеток в гиппокампе — области мозга, важной для перевода кратковременной информации в долговременную.

Эстроген влияет на выработку клеточной энергии и обладает антиоксидантным действием: подавляет образование молекул, избыток которых способен повреждать клетки. Прогестерон тоже участвует в образовании нервных клеток и регуляции энергетических процессов.

По словам Мирошник, частота жалоб на ухудшение памяти и внимания связана с длительностью периода сниженной гормональной активности. Изменения могут затрагивать кратковременную память и способность запоминать словесную информацию.

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