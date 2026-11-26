В одной из петербургских школ учителей обязали оформить фиктивный прием к врачу — это нужно, чтобы выросло число пользователей бота «Мое здоровье. Санкт-Петербург», об этом сообщает «Осторожно, новости» .

Учителям разослали сообщение о том, что каждому предлагалось самому записаться в поликлинику Приморского района через этого бота в мессенджере. Привлечь предстояло и второго человека — родственника или знакомого.

О результате нужно было отчитаться. После оформления записи учителя отправляли администрации школы личное сообщение со своими ФИО и датой приема. Сама запись при этом ничего не значила: реально идти к врачу не требовалось, а талон можно было отменить.

В школе эту схему восприняли без энтузиазма.

«Очередной бред. У нас даже сотрудники администрации школы понимают, что это идиотизм. Но, конечно, есть и люди, которые побегут исполнять», — рассказали там.

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