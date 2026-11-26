В рамках региональных образовательных Рождественских чтений в актовом зале Коломенской духовной семинарии состоялся семинар Межъепархиального отдела по тюремному служению «Тюремное служение Русской Православной Церкви: опыт, вызовы, возможности и перспективы», посвященный пятилетию образования Московской митрополии, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В рамках региональных образовательных Рождественских чтений в актовом зале Коломенской духовной семинарии состоялся семинар Межъепархиального отдела по тюремному служению «Тюремное служение Русской Православной Церкви: опыт, вызовы, возможности и перспективы», посвященный пятилетию образования Московской митрополии.

В мероприятиях отела приняли участие председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Ветров и его заместители, председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими иерей Михаил Куземка, ректор Коломенской духовной семинарии протоиерей Вадим Суворов, директор Центра подготовки церковных специалистов Рязанской епархии, помощник начальника УФСИН России по Рязанской области по организации работы с верующими игумен Иоасаф (Сорокин), руководство и сотрудники следственных изоляторов и исправительных колоний Московской области, штатное тюремное духовенство, а также священнослужители, окормляющие пенитенциарные учреждения Подмосковья.

Семинар открыл ректор КДС протоиерей Вадим Суворов, который огласил приветственное слово Патриаршего наместника Московской митрополии Митрополита Крутицкого и Коломенского Павла ко всем участникам мероприятия. В своем обращении митрополит Павел отметил, что сегодняшняя встреча проходит в год пятилетия образования Московской митрополии и дает возможность обратиться к накопленному опыту совместных трудов, обсудить актуальные вопросы и дальнейшие задачи этого важного служения.

Фото - © Пресс-служба Синодального отдела по тюремному служению

Далее с приветственным словом выступил начальник областного ГУФСИН Александр Ветров. Он подчеркнул, что тема Рождественских чтений затрагивает самые глубокие основания человеческой жизни: совесть, раскаяние, надежду и возможность начать путь заново. Именно поэтому семинар имеет особое значение, выходящее далеко за рамки обычного совещания. Александр Ветров заверил, что руководство ГУФСИН открыто к диалогу и готово поддерживать добрые инициативы и начинания священнослужителей Русской Православной Церкви, направленные на духовное исправление и нравственное оздоровление осужденных.

После оглашения приветствий с докладом о перспективах развития миссии тюремного служения Русской Православной Церкви выступил председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский. В своем сообщении отец Кирилл подчеркнул, что священнослужители Русской Православной Церкви проводят в местах лишения свободы огромную и исключительно важную работу, во многом этому способствует появившийся недавно и активно развивающийся институт штатного тюремного духовенства.

По словам отца Кирилла Марковского, у штатного тюремного духовенства в сравнении с окормляющим священником гораздо больше полномочий и возможностей для оказания духовной помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Помощник начальника колонии по работе с верующими может не только беспрепятственно совершать богослужения в тюремном храме, но и проводить беседы с осужденными, осуществлять духовно-просветительскую деятельность с сотрудниками УИС, организовывать работу воскресной школы, совместно с психологами помогать оступившимся людям выходить из острых кризисных состояний, вести планомерную работу по профилактике экстремизма.

По окончании первой части семинара иерей Кирилл Марковский вручил руководству, сотрудникам и тюремным пастырям награды Синодального отдела по тюремному служению и поблагодарил за жертвенные труды на благо Церкви Христовой и Отечества.

Фото - © Пресс-служба Синодального отдела по тюремному служению

Вторую тематическую часть семинара открыл председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению иерей Михаил Куземка с докладом о взаимодействии ГУФСИН и Московской митрополии. В своем выступлении отец Михаил акцентировал внимание на формировании личности современного тюремного пастыря, что для осуществления миссии тюремного служения, для реализации своего пастырского призвания необходимо обращаться к духовному опыту тех священнослужителей, которые посвятили свою жизнь тюремному служению. Председатель Межъепархиального отдела также рассказал участникам семинара о трагичных страницах в истории тюремных учреждений Московской области.

— Наши тюрьмы, наши следственные изоляторы — это места страданий многих пастырей и мирян, оказавшихся там в годы безбожного лихолетия. Новомученики и исповедники Церкви Русской: мученица Татиана Гримблит, священномученик Константин Богородский, священноисповедник Феодосий Коломенский и многие другие страдальцы сегодня вдохновляют тюремных пастырей совершать это жертвенное служение, а людей, оказавшихся в заключении, принять волю Божию и пройти это нелегкое испытание — рассказал отец Михаил.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель Общественного совета при ГУФСИН Сергей Леонов рассказал о роли священнослужителей в работе общественных наблюдательных комиссий и в реализации закона «О пробации в Российской Федерации».

В ходе заключительной части к участникам мероприятия обратился Патриарший наместник Московской митрополии, Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. В своем назидательном слове Высокопреосвященнейший владыка выразил признательность тюремным священнослужителям, руководству и сотрудникам исправительных учреждений за внимание к духовным нуждам осужденных и содействию пастырскому служению и поблагодарил всех участников за плодотворную работу семинара.