Врачи в Красногорске спасли мужчину с некрозом тканей после ранения крючком

Пациент Красногорской больницы получил тяжелую инфекцию после ранения рыболовным крючком и самолечения подорожником. Хирурги остановили инфекцию и сохранили функцию кисти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила мужчину в Красногорскую больницу с отеком и болью в кисти и предплечье, посинением кожи, температурой и гноем в ране. За несколько дней до этого он зацепил тыльную сторону кисти крючком на рыбалке, промыл рану водой и приложил подорожник.

Врачи выявили гнилостно-некротическую флегмону — тяжелую инфекцию с омертвением тканей и общей воспалительной реакцией организма. Анализы показали выраженное воспаление, рентген — газ в мягких тканях. Это признак анаэробной инфекции, вызванной бактериями, живущими без кислорода. Она стремительно развивается и без своевременной помощи может привести к смерти.

«Пациента прооперировали в экстренном порядке: флегмону вскрыли и дренировали, удалили около 40 мл гноя и обширные участки омертвевших тканей», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Дмитрий Жилкин.

Затем врачи еще дважды удаляли омертвевшие ткани. Рану вели открытым способом с ежедневными перевязками, проводили антибактериальную и инфузионную терапию. На шестые сутки температура нормализовалась, рана очистилась. Движения и чувствительность кисти полностью сохранены. Для закрытия оставшегося дефекта пациенту предстоит пересадка кожи.

Жилкин предупредил, что даже царапина или накол могут стать входными воротами для инфекции. Нарастающий отек, покраснение с синюшным оттенком, пульсирующая боль, температура и неприятный запах из раны требуют срочного обращения к врачу.

Врачи напомнили, что самолечение растениями не заменяет хирургическую обработку раны и антибиотики. При любых ранах, особенно глубоких и колотых, необходима медицинская помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.