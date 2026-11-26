Средняя сумма заявки на бизнес-кредит выросла с 1,59 млн рублей в I квартале 2026 года до 3,24 млн в III квартале — на 103,6%.

По данным Банки.ру, относительно III квартала 2025 года средняя сумма запроса снизилась на 8,8%. Спрос после падения на 15,2% во II квартале вырос на 2,4% в III, но остался на 3,1% ниже прошлогоднего.

Средний срок кредита за два квартала сократился с 39,5 до 34,2 месяца. Средняя ставка в предложениях банков выросла с 22,4% до 23,2% годовых, оставшись ниже прошлогодних 23,9%.

«При этом предпринимателю важно учитывать не только стоимость кредита, но и то, насколько условия конкретной программы подходят его бизнесу. Спрос пока ниже прошлогоднего, а отказы по заявкам могут затягивать решение важных задач от закупок и покрытия кассовых разрывов до реализации планов развития. Мы движемся к тому, чтобы подбор учитывал не только ставку, но и особенности компании: сферу деятельности, срок работы, регион. Цель — чтобы предприниматель сразу видел предложения, по которым у него выше шансы на одобрение», — пояснил директор вертикали «Бизнес» Банки.ру Алексей Воронин в эфире радио Sputnik.

Закупка товаров и пополнение оборотных средств составили 30% упоминаний целей кредита, развитие бизнеса — 18,3%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.