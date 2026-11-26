Люберцы стали первым городом Подмосковья, где секция практической стрельбы появилась прямо в кадетской школе. Договоренность об этом подписали администрация округа и региональное отделение Федерации практической стрельбы России в Московской области.

Практическая стрельба становится все популярнее у жителей Подмосковья и открывает спортсменам новые возможности для роста. В Люберцах ее официально включили в число видов спорта, которые развивают в округе, — она стала 42-м направлением.

По соглашению стороны будут вместе развивать этот спорт: открывать секции, вести тренировки, проводить соревнования разного уровня и сборы для спортсменов сборных Московской области и России.

Секция в кадетской школе расширит возможности для занятий стрельбой среди кадет, позволит тренироваться регулярно и подготовит базу для молодых спортсменов. Кадеты будут заниматься бесплатно. Для всех желающих также откроют секцию — с квалифицированными тренерами.

Отдельное внимание уделят детям и подросткам: важно увлечь их стрелковыми дисциплинами, научить ответственности, концентрации и безопасному обращению со спортивным оборудованием.

Так Люберцы не только расширяют спортивную инфраструктуру, но и создают базу для спортсменов, которые смогут достойно представлять регион на соревнованиях самого высокого уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.