По словам эксперта, более половины российских компаний не планируют выплачивать годовые премии по итогам 2026 года. Сотрудники часто воспринимают бонус как дополнительную зарплату, а работодатели — как инструмент распределения финансового результата и мотивации.

Быханов пояснил, что отмена привычной премии без объяснений подрывает доверие. При этом сама выплата не устраняет недовольство доходом, отношением руководства или отсутствием карьерных перспектив. Работодателям стоит заранее объяснять принципы начисления бонусов, сроки выплат и условия определения их размера.

«Для компании важно не просто закрыть год выплатой премий, а сформировать понятные договоренности с командой на следующий период. Если сотрудник понимает, за что он получает вознаграждение, какие результаты от него ждут и как может расти внутри организации, у него появляется больше оснований связывать свое будущее с работодателем. В противном случае даже щедрая годовая премия может оказаться лишь последней выплатой перед уходом», — резюмировал Владислав Быханов в эфире радио Sputnik.

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