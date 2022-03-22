Сегодня авторы инфопродуктов продают свой контент под вывесками бизнес-курсов, тренингов личностного роста, повышения самооценки, развития женской или мужской энергии. Самым востребованным видом таких курсов стали марафоны исполнения желаний. Однако не вся информация в рамках тренингов оказывается полезной. Обозреватель РИАМО поговорил с участниками марафонов, которые на собственном опыте убедились, что отдали деньги инфоцыганам.
Валентина, 28 лет:
«Проходила марафон желаний год назад. На чудо не надеялась, но было любопытно. Хотелось узнать какие-то психологические техники, услышать что-то уникальное, небанальное. Но нет. Такое впечатление, что задания рассчитаны на людей, которые ну совсем ничего не понимают в этой жизни, ни к чему не стремятся, ни над чем не работают. То есть на детей каких-то. Продукт не стоит и 100 рублей. Но, как говорится, лох не мамонт, лох не вымрет!».
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Алексей, 41 год:
«Во время локдауна жена решила пройти тренинг. Я особо не вникал, какой именно, но решил, что ей будет полезно: мол, развитие, новые знания. И купил ей эти злосчастные курсы.
Иногда я наблюдал за происходящим со стороны. Ей говорили выкинуть ненужные вещи, записывать свои желания. Но и мозги ей промыли конкретно.
В общем, выяснилось, что исполнителем желаний должен стать я как «генератор денежного потока». В итоге за свои же деньги я получил неадекватного человека с абсолютно искаженным восприятием реальности, который ежедневно выносит мозг требованием купить «BMW X6».
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Марина, 32 года:
«Все, что делала автор курса, — это выманивала деньги. Причем призывала покупать марафон не вскладчину, ведь это «не экологично» и «противоречит законам Вселенной». Говорила, что курс — инвестиция в себя, а на себе нельзя экономить, ведь как мы относимся к себе, так и мир относится к нам.
Сам тренинг состоял из фрагментов других программ, разработанных всемирно известными коучами. Похожие лекции можно найти в сети бесплатно. Автор курса просто пересказывала содержание чужих материалов в голосовых сообщениях и пересылала их ученикам. Еще эта женщина постоянно говорила, что каждый день в ее жизни наполнен чудесами, ведь она сама придерживается «волшебных» принципов!
Но когда я купила курс, ко мне потеряли интерес. Если желания не сбывались, у кураторов всегда находилось объяснение: они говорили, что я сама виновата, неправильно визуализировала, недостаточно сильно желала. Беспроигрышная бизнес-схема».
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Алена, 34 года:
«Листала соцсети и случайно наткнулась на рекламу тренинга. Там говорили, что все мои мечты сбудутся. Ну я и клюнула. Записалась на несколько пробных занятий. К делу подошла ответственно, задания выполняла от души и вовремя.
Мне рекомендовали пожелать что-нибудь более ценное, давление было сильным. В какой-то момент спросили прямо, буду ли я платить. И я ответила, что верю в чудеса! В итоге меня просто удалили из чата».
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Евгения, 35 лет:
«Повелась на рекламу в Instagram и записалась на бесплатную часть курса. В первый день автор рассказал о себе — оказалось, что он сертифицированный коуч. На первом уроке я узнала очень много нового и полезного. Решила позадавать вопросы и была очень удивлена, когда поняла, что отвечает мне сам коуч. Он все разжевывал и объяснял, был очень приятен в общении.
Я купила курс. Поначалу правда старалась, пыталась решить свои проблемы и верила, что Вселенная должна выполнить все мои желания. Но скоро автор стал недоступен, а меня передали кураторам. И, по-моему, вместо них там сидят боты.
Что-то ценное и интересное было только в первый день курса. Обратной связи нет, цена завышена. Марафон — это конвейер, который штампует уроки пачками».
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Олеся, 36 лет:
«Я была в жуткой депрессии после развода и, если честно, готова была идти хоть к экстрасенсам. Тренинг, на который я попала, был очным. Вид коуча на первой же сессии меня очень смутил: это был неопрятный мужчина средних лет, больше похожий на сантехника, чем на человека, который будет рассказывать, как достичь успеха и «починить» наши жизни.
Несмотря на это, мужчина оказался прекрасным оратором, умел заводить толпу. Я начала слушать его с любопытством, но спустя час поняла, что смысла в его словах нет. «Все, что нужно для успеха, уже есть в нас самих. Очень важно расти и развиваться», — вот, что он говорил.
От таких слов я пришла в ярость и потребовала вернуть деньги. Мне сказали, что продукт обмену и возврату не подлежит. Но когда я пригрозила судом, мне все-таки вернули всю сумму. Только потеряла время».
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Екатерина, 29 лет:
«Наткнулась на историю в Instagram симпатичной девушки. Она рассказывала, как правильно инвестировать и расширять свой денежный поток.
На первой же лекции я заметила, что коуч с помощью хромакея «нарисовала» себе фон: она якобы сидела в дорогом офисе с дубовой мебелью, кожаными креслами и панорамным окном. Видимо, уловка была рассчитала на то, что люди будут смотреть видео с телефона или на бегу. Но я его открыла на большом мониторе и сразу все поняла. Интересно, откуда же она на самом деле вещала, если ей было стыдно показать обстановку.
Неужели есть люди, которые действительно берут смартфоны в аренду? Мобильный — вещь очень личная: там хранятся фото, переписка и другие конфиденциальные данные».
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Мария, 45 лет:
«В тренинге, который я проходила, меня смутила «пошаговая система совершенствования». Каждый следующий шаг был дороже предыдущего. Призывали заплатить и «выйти на другой уровень», где ты будешь посвящен в «мастера». Говорили, что только с помощью курсов можно научиться достигать поставленных целей.
Говорят, что уже появились специальные психологи, которые бесплатно помогают тем, кто пострадал от таких курсов».
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