Как работают скидочные карты магазинов: мифы и правда

Виды карт
Бонусные карты обычно используются крупными раскрученными брендами. Они ориентированы на длительное сотрудничество с клиентами, реальных скидок не предоставляют, но предлагают копить баллы.
По словам маркетолога, генерального директора Группы компаний TDI Натальи Орловой, курс балла обычно составляет 2-5% от потраченной суммы. Например, если два-три раза в неделю закупаться в одном магазине на сумму от 1 до 1,5 тысяч рублей с использованием бонусной карты, то примерно раз в полгода можно будет отовариваться в нем бесплатно.
Скидочные карты предоставляют скидки в пределах 3-10%, а в рамках дополнительных акций – до 20-30%. Обычно акции проходят пару раз в год и ориентированы на определенную группу товаров. Такие карты более выгодны. Зачастую их выдают менее известные магазины, так как мотивация удержать покупателя выше.
Однако рассчитывать на карты как на средство серьезной экономии в любом случае не стоит, считает Орлова. По ее словам, без дополнительных акций выгода составит не более 2-7%.
Букина утверждает, что карты – это в основном маркетинговая уловка для удержания и привлечения клиентов. По ее словам, в магазинах есть товары-локомотивы – позиции, которые чаще всего покупают, и на них маржа минимальная. На остальное можно сделать накрутку и продавать по цене чуть выше рыночной, здесь и подключается скидочная карта – так покупатель не уйдет к конкурентам, а получит бонусы и ими же расплатится.
«При маржинальности в 300% и скидке в 5%, например, компания все равно не уйдет в убыток, а у покупателя останется чувство избранности», – пояснила Букина.
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Персональные данные
Обычно для получения карты надо заполнять анкету, в которой указываются ФИО клиента, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а иногда и почтовый адрес (его запрашивают крупные сети, чтобы рассылать каталоги). Зачастую карту надо активировать через SMS.
Данные используются для составления клиентской базы и последующих рассылок с акционными предложениями, поздравлениями, дополнительными скидками и т.п. Это решает проблему удержания.
Как объясняет Елена Букина, данные клиентов вносятся в CRM-систему (оцифровываются), затем файл с номерами телефонов и адресами почты загружается в рекламный кабинет, например, на Facebook. Таким образом магазин получает базу, по которой можно посмотреть пол, возраст, семейное положение, образование, интересы, место проживания покупателей. Отсюда нетрудно вычленить ядро целевой аудитории, а затем настроить контекстную или таргетную рекламу.
Имеют ли право магазины рассылать рекламу?
По закону «О рекламе» магазин имеет право рассылать ее, например, по электронной почте или SMS, если получил на это предварительное согласие клиента (обычно соответствующий пункт содержится в анкете на получение карты), а для отказа от рассылок надо писать в компанию по почте или e-mail. Если вы отказались от рекламы, а вам продолжают рассылать ее, это является нарушением закона – можно обращаться в Роскомнадзор, ФАС и непосредственно в компанию.
Управляющий партнер Юридического бюро «А+» Василий Мельник говорит, что штрафы для недобросовестных продавцов сейчас внушительные и быстро отобьют охоту спамить. В крайнем случае, можно обратиться к юристам, которые помогут составить жалобу или судебный иск.
Юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова уточнила, что нарушение закона «О рекламе» влечет за собой наложение штрафа от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц (ст. 14.3 КоАП РФ).
Могут ли магазины передавать персональные данные?
Согласно закону №152-ФЗ, магазин по сути является оператором персональных данных (это любая информация, позволяющая идентифицировать физлицо).
Иногда магазины передают данные третьим лицам. Это могут быть операторы рассылок, агрегаторы скидок, маркетологи. Они занимаются распространением скидочных карт, проводят различные акции, реализуют перекрестные программы дисконтирования и т.п., говорит Василий Мельник.
Например, в условиях получения «Вкусной карты» магазина «Билла» говорится: «Персональные данные Держателей Карт передаются третьим лицам, чей перечень полных наименований и адресов размещен на сайте и составляет неотъемлемую часть настоящего Положения». Судя по информации, размещенной на официальном сайте, эти третьи лица – компании, осуществляющие SMS-рассылки.
По словам юриста Ольги Широковой, это не противоречит законодательству (ч. 3, ст. 6 Закона №252-ФЗ), главное – чтобы третье лицо было юридически независимым и действовало в интересах оператора (магазина).
Не все магазины передают данные покупателей. Так, руководитель маркетингового отдела сети настольных игр «Мосигра» Сергей Абдульманов заверил, что данные используются только внутри компании.
Правила безопасности
Если данные обрабатываются в рамках законодательства, рисков быть не должно. Однако покупатель не может знать наверняка, как хранятся и обрабатываются персональные данные, не попадут ли они к мошенникам.
Поэтому юристы советуют обезопасить себя при оформлении карты.
Василий Мельник рекомендует:
- Отдавайте предпочтение крупным торговым сетям, которые дорожат своей репутацией. Риск, что ваши данные попадут в руки мошенников, снижается.
- Помните, что по закону представители магазинов не имеют права требовать больше данных, чем нужно для заявленных целей. Если вас просят указать избыточные данные, например, серию и номер паспорта, адрес регистрации, наличие автомобиля, это должно вас насторожить. Не выдать карту в случае отказа покупателя предоставлять эти расширенные данные также не имеют права.
- Внимательно читайте все условия выдачи карт, обратите внимание на пункт о согласии на получение информационной рассылки.
- Оформляйте карты только тех магазинов, в которых закупаетесь регулярно (чаще всего это актуально для продуктового ритейла). Что касается других товаров, то их легко найти по выгодной цене в Интернете и получить с доставкой до двери, говорит Елена Букина.
- В случае прекращения пользования магазином напишите письменный отзыв своего согласия на обработку персональных данных для собственного спокойствия (обычно в анкетах указывается, как это сделать).
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