Как работают скидочные карты магазинов: мифы и правда

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Бонусные карты обычно используются крупными раскрученными брендами. Они ориентированы на длительное сотрудничество с клиентами, реальных скидок не предоставляют, но предлагают копить баллы.

По словам маркетолога, генерального директора Группы компаний TDI Натальи Орловой, курс балла обычно составляет 2-5% от потраченной суммы. Например, если два-три раза в неделю закупаться в одном магазине на сумму от 1 до 1,5 тысяч рублей с использованием бонусной карты, то примерно раз в полгода можно будет отовариваться в нем бесплатно.

Скидочные карты предоставляют скидки в пределах 3-10%, а в рамках дополнительных акций – до 20-30%. Обычно акции проходят пару раз в год и ориентированы на определенную группу товаров. Такие карты более выгодны. Зачастую их выдают менее известные магазины, так как мотивация удержать покупателя выше.

Однако рассчитывать на карты как на средство серьезной экономии в любом случае не стоит, считает Орлова. По ее словам, без дополнительных акций выгода составит не более 2-7%.

По данным антикризисного e-commerce управляющего, Интернет-маркетолога Елены Букиной, картами владеют от 75% до 84% россиян, а 72% – активно ими пользуются.

Букина утверждает, что карты – это в основном маркетинговая уловка для удержания и привлечения клиентов. По ее словам, в магазинах есть товары-локомотивы – позиции, которые чаще всего покупают, и на них маржа минимальная. На остальное можно сделать накрутку и продавать по цене чуть выше рыночной, здесь и подключается скидочная карта – так покупатель не уйдет к конкурентам, а получит бонусы и ими же расплатится.

«При маржинальности в 300% и скидке в 5%, например, компания все равно не уйдет в убыток, а у покупателя останется чувство избранности», – пояснила Букина.

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