Как экономить на покупках: 6 советов для тех, кто хочет избежать лишних трат

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Согласно прогнозам, падения цен на товары в ближайшее время не предвидится из-за роста общемирового уровня инфляции, проблем с логистикой и ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах мира.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что цены вырастут на мясную и молочную продукцию — это следствие январского подорожания кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Кроме того, на очереди — повышение цен на кофе из-за неурожая, болезней деревьев и логистического кризиса. Аналитики предполагают, что цена на кофе в рознице может вырасти на 15-25%.

Не обойдет стороной этот тренд одежду и обувь: рост цен может составить 15-25% из-за удорожания материалов и фурнитуры. Также специалисты прогнозируют повышение стоимости услуг интернет- и ТВ-провайдеров из-за необходимости хранить трафик пользователей и предоставлять людям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

В сложившихся обстоятельствах многим предстоит пересмотреть распределение средств семейного бюджета.

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