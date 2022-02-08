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  2. Как экономить на покупках: 6 советов для тех, кто хочет избежать лишних трат
Шпаргалки

Как экономить на покупках: 6 советов для тех, кто хочет избежать лишних трат

Каким правилам стоит следовать, чтобы сохранить свои деньги, когда все дорожает, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Николай Корешков
1

Почему растут цены

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Согласно прогнозам, падения цен на товары в ближайшее время не предвидится из-за роста общемирового уровня инфляции, проблем с логистикой и ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах мира.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что цены вырастут на мясную и молочную продукцию — это следствие январского подорожания кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Кроме того, на очереди — повышение цен на кофе из-за неурожая, болезней деревьев и логистического кризиса. Аналитики предполагают, что цена на кофе в рознице может вырасти на 15-25%.

Не обойдет стороной этот тренд одежду и обувь: рост цен может составить 15-25% из-за удорожания материалов и фурнитуры. Также специалисты прогнозируют повышение стоимости услуг интернет- и ТВ-провайдеров из-за необходимости хранить трафик пользователей и предоставлять людям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

В сложившихся обстоятельствах многим предстоит пересмотреть распределение средств семейного бюджета.

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2

Ведите учет доходов и расходов

© пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Специалисты советуют учитывать доходы и расходы, выписывать, на какие вещи уходит больше всего денег. Один из способов проанализировать свои траты — пересчитать их в годовом масштабе. Например, ежедневный стакан кофе за 200 рублей превратится в 70 тысяч рублей за год. Возможно, в целях экономии от этой категории покупок можно отказаться.

«Записывать расходы и доходы в тетрадь — дело, конечно, муторное. Но вести бюджет можно хотя бы два-три месяца, а затем следует его проанализировать и оптимизировать. Сегодня удобную аналитику предоставляют банки в личном кабинете мобильных приложений», — советует эксперт по личным финансам Юлия Хижняк.

По ее мнению, если человеку удается сберегать 20-40% от доходов или даже больше, он хорошо ведет бюджет.

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3

Планируйте траты

© РИАМО

Потратить на составление списка покупок в продуктовом магазине можно всего 5 минут: такая практика поможет не только сэкономить деньги и время, но и продумать меню.

Кстати, планирование рациона на неделю или месяц тоже помогает экономить финансовые и временные ресурсы, избавляя от ненужных покупок. Более того, расписанное на несколько дней вперед меню помогает придерживаться здоровых привычек в питании, ведь у чипсов и газировок будет меньше шансов попасть в корзину.

Планирование можно распространить и на другие траты семьи — например, на сезонные покупки в течение года, считает финансовый консультант, основатель школы Life'n'Money Екатерина Глухарева.

«Зимой расходы зачастую связаны с праздниками, весной большинство обновляет гардероб. Лето для многих — время отдыха и долгожданного отпуска. А осенью родителям школьников придется потратиться на сборы ребенка в школу. Даже приблизительный план сезонных покупок поможет сэкономить», — говорит эксперт.

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4

Покупайте товары по акции

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Эксперты считают, что товары со скидкой нужно покупать, если они есть в списке планируемых к приобретению. Также нужно оценивать рациональность покупки.

«Довольно часто акции распространяются на несколько одинаковых товаров. Нужно понимать, нужны ли вам эти вещи в таких количествах. Например, три пакета стирального порошка семья потратит, с ними ничего не произойдет. А вот десять пакетов молока могут привести к нерациональной трате денег, потому что половину, скорее всего, придется выкинуть», — говорит управляющий российским филиалом сервиса Finanacer.com Ltd. Давид Шарковский.

То же самое можно сказать и про крупные покупки: покупать по акции, например, холодильник, нужно, если покупка была запланированной, а деньги на нее отложили заранее.

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5

Перейдите на осознанное потребление

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Осознанное потребление тоже позволяет экономить, утверждает эксперт в области экологии и руководитель проекта «+1Город» Максим Голованов.

По его мнению, есть несколько действенных правил. Во-первых, можно отказаться от одноразовой упаковки там, где ее можно заменить на многоразовую.

«Некоторые производители продают крупы, сухофрукты и даже бытовую химию на развес в вашу тару. Это тоже прекрасный способ не только сэкономить, так как вы не платите за упаковку, но и сократить количество отходов. Если вы любите кофе навынос, заведите многоразовый стаканчик — многие кофейни дают скидки в таком случае», — рассказывает Голованов.

Также спикер предлагает одалживать у других людей необходимые предметы, например, инструменты для ремонта или палатку для отдыха, или же покупать вещи на вторичном рынке.

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6

Экономьте на услугах ЖКХ и провайдеров

© РИА Новости,   Алексей Сухоруков

Сэкономить на коммунальных услугах помогут счетчики на воду и электричество. Чтобы платить меньше, стоит выключить свет, воду и электроприборы, которыми не пользуетесь. Мелочью кажется количество потребленной энергии зарядным устройством для телефона, постоянно включенным в розетку, — 3 кВт×ч в год. Но уже несколько подключенных к сети устройств приведут к ненужным расходам.

Стоит не допускать просрочек по коммунальным платежам и кредитам, чтобы не копились пени.

«Полезно будет также проверить платные подписки на различные рода услуги: банковские, интернет-провайдера, мобильного оператора. Возможно, часть денег уходит на услуги, которые более не актуальны», — рекомендует директор ООО «Тавистон» Александр Морозов.

Иногда бывает не лишним сменить оператора сотовой связи: этот рынок за последние несколько лет вырос, и конкурирующие фирмы предлагают выгодные тарифы.

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7

Покупайте товары в интернете

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Все больше людей предпочитают онлайн-шоппинг обычному. Если нужно приобрести продукты, можно воспользоваться сервисами доставки, которые есть у многих крупных супермаркетов. Заказ продуктов помогает сэкономить время, силы и деньги, если покупатель применяет специальный промокод.

Также в сети можно найти сообщества для совместных покупок и приобретать товары по оптовым ценам, объединившись с другими покупателями. Однако необходимо ознакомиться с отзывами, чтобы избежать мошенников, советует основатель школы Life'n'Money Екатерина Глухарева.

Выгодные покупки можно делать на маркетплейсах — онлайн-площадках, объединяющих различных производителей. Сравнивая цены на аналогичный товар у разных поставщиков, можно найти наиболее выгодное предложение.

«На маркетплейсах часто проходят распродажи на различные категории товаров. Самые большие скидки — до 70% — устанавливают в преддверии федеральных праздников или на товары прошлых сезонов», — рассказывает CEO XWAY Антон Ларин.

Эксперт рекомендует не пренебрегать программами лояльности и прочими бонусами. В частности, на некоторых платформах можно указать ссылку на такой же товар по более низкой цене у конкурента и попросить за это скидку.

Одежду также выгоднее приобретать в интернете, особенно на сезон вперед. Сейчас можно найти хорошие скидки на зимние куртки и обувь или собрать гардероб на лето.

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