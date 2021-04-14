Более двухсот компаний, обладающих признаками финансовых пирамид, было выявлено в России в 2020 году. При этом впервые среди них стали преобладать интернет-проекты. Как аферисты завлекают в свои сети онлайн-пользователей и под какими предлогами выманивают средства, обозреватель РИАМО выясняла у экспертов Банка России.

Пандемия мошенникам на руку

В минувшем году Банком России было выявлено 222 организации с признаками финансовых пирамид. Примечательно, что отныне среди них преобладают интернет-проекты: по сравнению с прошлым годом количество онлайн-платформ с признаками пирамид выросло в два раза.

Такая тенденция неудивительна, ведь практически вся деловая жизнь в прошлом году сместилась в онлайн-пространство, считает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. Переходу мошеннических схем в онлайн способствовали изоляция и удаленная работа. Любую информацию люди искали в Сети, в том числе и финансовую.

«Стоит сказать, что в тот период на фоне снижения банковских ставок у многих повысился интерес к другим способам вложения средств, их преумножения. Многие пытались изучить тему инвестиций, познакомиться с фондовым рынком. Этот поиск мгновенно распознали мошенники и начали активно предлагать инновационные способы заработка, обманным путем вовлекая пользователей Сети в противозаконные схемы», — поясняет Балычев.

Еще одна причина смещения активного присутствия финансовых аферистов в онлайн-пространство — стремительное развитие финансовых технологий. Все больше пользователей Интернета готовы получать финансовые услуги онлайн, привыкли это делать и с доверием относятся к возможности быстро переводить деньги, видеть их движение в виде изменения цифр на экране.

Эксперт отмечает: часто, чтобы привлечь жертв в пирамиду, мошенники предлагали перевести деньги на некую онлайн-платформу, где демонстрировали фиктивный рост доходности с помощью абстрактных графиков.

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Маска для пирамиды

Обычно организации с признаками пирамид, которые действуют онлайн, маскируются под некие инвестиционные проекты, поясняет эксперт Банка России. Они предлагают вложения в криптовалюту, псевдобиржи и токены.

«Вкладчиков заманивают агрессивной рекламой, в том числе в соцсетях, в мессенджерах, привлекая к рекламе популярных блогеров. Стоит отметить, что это достаточно опасная тенденция: многие подписчики относятся к блогерам, как к своим друзьям, доверяют им, их советам и рекомендациям. Если блогер с большой аудиторией будет рекомендовать вложиться в некий финансовый проект, попасть в финансовую пирамиду таким образом рискуют многие», — обращает внимание Балычев.

Организаторы пирамид не жалеют сил на создание красочной картинки. Они снимают ролики, в которых очень убедительно доказывают схемы получения доходности, рассказывают истории успеха, проводят онлайн-конференции среди потенциальных вкладчиков и уже действующих членов организации.

Все это, по словам Балычева, нужно для максимального охвата аудитории. Ведь пирамида существует, пока в нее поступают новые участники: как только их поток ослабеет, она рухнет.

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Наживка на крипту

Один из самых популярных вариантов вложений — криптовалюта. По данным Банка России, порядка 16% всех предложений в Сети в прошлом году было посвящено именно ей.

«Людям предлагают вкладывать средства в псевдобиржи. Псевдо – так как у вкладчиков создается иллюзия настоящих торгов, тогда как средства до настоящей биржи не доходят. Ведь у организаторов нет лицензии официального брокера, заниматься вложениями физлиц на легальной бирже они не могут», — поясняет Балычев.

Чтобы выкрутиться из ситуации, организаторы часто говорят вкладчикам, что биржа иностранная и якобы у организации есть все документы на осуществление деятельности, но в иностранной юрисдикции.

Однако затем оказывается, что все документы являются поддельными, и компания в реестрах указанных стран — как правило, оффшорных зон — не значится.

«Некоторые онлайн-компании с признаками пирамид предлагают разные «продукты» под одним брендом. Например, так действует компания «Финико». Среди предложений данной организации есть возможность купить недвижимость или автомобиль за треть стоимости, возможность вернуть некий кешбэк», — говорит Балычев.

Эта компания, по словам эксперта, позиционирует себя как «инвестиционная и полностью автоматическая для пользователя система генерации прибыли», обещает доходность. В ней также действует реферальная система — когда просят привести друзей и обещают за это бонусы.

Основные признаки финансовой пирамиды у данной компании выявлены следующие: отсутствие лицензии Банка России на привлечение средств граждан, гарантия высокой доходности (гарантировать доход запрещено всем на финансовом рынке, кроме банков, которые могут гарантировать доход, а также страховку средств на вкладе), агрессивная реклама, организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, отсутствие подтверждений реальной хозяйственной деятельности.

«Информацию о признаках пирамиды в деятельности компании «Финико» Банк России в прошлом году передал в правоохранительные органы. В конце года было возбуждено уголовное дело. К сожалению, несмотря на это, некоторые люди все еще надеются заработать вместе с «Финико» и несут в нее деньги. Мы призываем граждан прислушаться к экспертному мнению Банка России и информации правоохранительных органов и не доверять мошенникам, не способствовать их обогащению за счет других людей», — призывают эксперты ГУ Банка России.

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Охота на пенсионеров

Жители столицы и Подмосковья могут стать жертвами как интернет-пирамид, не имеющих территориальных границ, так и «традиционных» форм нелегального привлечения денег у граждан, напоминают в Банке России.

«До сих пор существуют офисы, в которые людей приглашают и методично обрабатывают, убеждая вкладываться в ту или иную схему», — напоминает Балычев.

Наиболее часто так работают хозяйственные субъекты, которые прикрываются статусом потребительских обществ либо потребительских кооперативов. Эксперт отмечает, что они не являются финансовыми организациями и не поднадзорны Банку России. А привлекать деньги у неограниченного круга лиц могут только финансовые организации.

В качестве примера аналитики банка приводят организацию, которая зарегистрирована в Московской области и действует в 18 регионах России. Это потребительский кооператив «Медфарм». Он обладает признаками финансовой пирамиды, а также намеренно вводит граждан в заблуждение, говоря о контроле со стороны Банка России и вызывающих доверие органов власти.

«Основная целевая аудитория, к которой направлены сообщения ПК «Медфарм», — пенсионеры. Потенциальным вкладчикам сообщают, что кооператив занимается инвестированием в ведущие фармацевтические компании России для разработки отечественных аналогов зарубежных лекарств. Доход обещают до 22% годовых», — рассказывает Балычев.

Акценты в рекламе аферисты делают на пользу, которую вкладчики приносят обществу, — якобы благодаря их взносам снижаются цены на российские лекарства, а с получаемого дохода можно баловать внуков.

Однако заявленная информация о деятельности компании — вложении в фармацевтику — не подтверждается информацией сайта госзакупок, а также официальных сайтов аптечных сетей или производителей медпрепаратов (ПК «Медфарм» среди контрагентов не упоминается).

Еще один пример подобной компании, которая также действует в Московской области и во многих регионах России — это Потребительское общество национального развития (ПО «ПО-НР»). Привлечение вкладчиков осуществляется через офисы компании-агента ООО «Ваш финансовый помощник». Акцент в информационных сообщениях также сделан на пенсионеров.

«Доходность в компании обещают до 18,5 % годовых. При этом масштаб привлечения средств и активность в этом направлении явно несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью организации. Остаются без ответов вопросы, каким образом декларируемые на словах вложения в проекты, связанные с мясомолочной и фермерской продукцией, базами отдыха, оптовыми поставками овощей и фруктов, могут обеспечить подобную доходность и как объяснить постоянную потребность ПО «ПО-НР» в привлечении все новых вкладчиков», — отмечает эксперт.

Сведения о данных компаниях, имеющие признаки финансовых пирамид, уже переданы Банком России в адрес уполномоченных правоохранительных органов.

«Банк России призывает граждан проявлять бдительность и избегать вложения средств в сомнительные финансовые организации», — напоминает Балычев.