В июле обрушилась очередная финансовая пирамида — Finiko. Компания казанского предпринимателя Кирилла Доронина создала свою криптовалюту, однако та обесценилась, а вкладчики по всей стране потеряли миллионы рублей, которые планировали потратить на покупку жилья, лекарств или помощь близким. Против организаторов пирамиды уже завели уголовное дело. Пострадавшие рассказали РИАМО, почему рискнули вложиться в компанию и верят ли в возврат денег.

Елена, инвестировала два миллиона рублей:

«Я вложилась в Finiko в декабре 2020 года, отдав два миллиона рублей. Часть из этих денег я откладывала, часть взяла в кредит. Мне хотелось купить квартиру — моим друзьям это удалось, — но в итоге не вывела практически ни копейки.

Деньги должны были появиться в августе 2021 года, но однажды я заметила неладное: компания придумала свой токен и отказала вкладчикам в выводе средств через BTC-кошелек. Я заволновалась и попробовала вывести небольшую часть суммы — 300 тысяч рублей, а в итоге получила всего пять. Дальше — лучше: все лидеры начали пропадать из соцсетей, а люди начали бить тревогу в группах.

Меня администрация успокаивала цитатами из рассказов Кирилла Доронина о финансовом успехе. Говорили, мол, у меня «мышление бедняка», да и сама я «нытик». Вскоре бредовых оправданий становилось все больше, и в моей голове все окончательно встало на свои места.

Конечно, я сама виновата, что поддалась на соблазн. Но я каждый раз удивляюсь, что вокруг так много недалеких, зомбированных людей, которые свято верят в бредни Доронина, идут за ним, верят в чудеса и ждут денег, а он тем временем смеется над ними, придумывая сказки. Это грустно и смешно. Говорят, у него есть и другие пирамиды, а сам он быстро перебрался в Турцию. Но у него не выйдет сбежать: мы его достанем и вернем деньги или посадим, дойдем до верхов!».

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Александр, взял кредит, чтобы вложится в компанию:

«У меня банальная история. Я инвалид-колясочник, у меня атрофия мышц ног и рук. Уже два года, как я уволился с работы, сижу дома на пенсии. У меня есть семья, двое детей. Моей пенсии в 20 тысяч рублей и зарплаты жены в 15 тысяч на жизнь не хватало. Через сарафанное радио я услышал о Finiko и начал изучать вопрос. Я подумал, что могу купить домик с землей, ведь уже два года безвылазно сижу в четырех стенах, а по программе компании через полгода я мог бы иметь такую недвижимость.

В социальных сетях и на YouTube висело много презентаций и довольных отзывов, но больше всего меня подкупило, что компания якобы исправно выплачивала деньги всем. Кроме того, довольны были и мои знакомые, а не просто люди из сети. Ранее со стороны закона к Finiko были вопросы, но потом вроде как отпали, и я решил, что они белые и пушистые.

В компании давали много радужных обещаний о дальнейших перспективах их токена. Никто из официальных финансовых структур не предлагал вкладчикам от 150–300% годовых! Многие люди бросили работу, продали квартиры, взяли непомерные кредиты. Инвалиды и пенсионеры вроде меня закинули в Finiko все свои заначки и «гробовые».

Я тоже отдал последние сбережения и взял в банке около 300 тысяч рублей, а надеялся, что одобрят большую сумму. В итоге вложил 985 тысяч. А потом Finiko разыграли роспуск команды и похищение лидера компании Доронина в Турции, сказали, что он якобы отдал за свое освобождение миллионы долларов. Доронин — это циничный, алчный, хитрый, умный и прошаренный тип, который ради своей цели готов обставить ситуацию так, что некоторые его еще и пожалеют.

Теперь я остался даже без лекарств и препаратов, которые покупал по состоянию здоровья, а семья — без подушки безопасности. Знаю, что многие люди оказались в не лучшем положении и пытались добиться справедливости, но все без толку».

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Виктория, инвестировала пять миллионов рублей:

«В компанию мне посоветовала вложиться подруга, но конечное решение было за мной. Я не думаю о негативе: куда мысль — туда и энергия. Как пришли деньги, так и ушли. Любая ситуация — это урок, толчок или волшебный пендель!

Вкладчики тоже не святые люди. Мы как-то сконцентрировали эту негативную энергию, возможно, не лучшими своими поступками, и вот результат. Я не жалуюсь, наверное, я тоже заслужила какой-то урок. Жизнь спрашивает с каждого, исходя из его деяний, и спасибо, что с меня спросили деньгами. Если захочу, то я смогу сделать так, чтобы эти финансы вернулись, причем не обязательно от Доронина — найдутся другие способы и возможности. Если направить мысли в нужное русло, все будет налаживаться.

Есть такой фильм, называется «Заплати другому». Если люди оказываются в очень трудной ситуации и относятся к ней с негативом, то зарабатывают еще больше проблем. Какой толк в том, чтобы сидеть и ругаться в чатах? Люди согласны, чтобы им выплатили хоть какую-то часть, готовы, стало быть, принять любую подачку, а я не готова — пусть деньги оставят себе.

У меня семья и ребенок, есть заработок — я работаю в медицинской сфере. Я должна сконцентрироваться на этом, чтобы двигаться дальше. Я не привязанная собака, которая ждет хозяина. Возможно, на тех, кто помогает Доронину или идет у него на поводу, сработало зомбирование, может, это люди, подверженные гипнозу. Это и унизительно, и ужасно.

Я вложила очень большую сумму — пять миллионов рублей. Слава богу, у меня есть запасы и я смогу наладить свое финансовое положение. С другой стороны, хорошо, что есть пострадавшие, которые активно занимаются проблемой. Всегда есть те, кто выходит на демонстрацию, войну, митинги. Но это не мой вариант. Есть те, кто медитирует, но думаю, многие просто не умеют делать это правильно, тогда какой от этого толк?».

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Алина, вложила деньги с продажи недвижимости:

«Я продала свой дом, но не для того, чтобы вложится в компанию, а по семейным обстоятельствам. К Finiko и подобным организациям в целом я всегда относилась отрицательно. Но в тот момент у меня был непростой период — нужно было отдать деньги бывшему гражданскому мужу. Если бы я сделала это сразу, то смогла бы купить жилье только в ипотеку. Такой вариант меня не устраивал.

На моей работе женщина, сделав вклад в подобную компанию, смогла купить себе жилье. А Finiko тогда была популярной и, как казалось многим, надежной организацией, которая начала выплачивать деньги вкладчикам. Я решила, что это серьезная компания, и поменяла свое мнение, а потом вложила средства с продажи дома.

Решила, что пока смогу пожить на съемном жилье, а потом получу с отдачей вложенные средства и смогу зажить нормально. Инвестировала я три миллиона рублей в жилищную программу и нисколько не обогатилась.

В один из рабочих дней моя коллега, которая знала про эту ситуацию, написала мне на листочке, чтобы остальные сотрудники не увидели, что у компании проблемы. Я зашла в общий чат, где общались вкладчики, и поняла, что это правда. У меня был шок. Потом были оправдания от Доронина, затем это стало все активнее мелькать в СМИ.

Сейчас я ищу инициативную группу, чтобы присоединиться к ней, но беда в том, что многие до сих пор верят, что деньги вернут. Компания заявляла, что 10% средств некоторым уже выплатила, но реальных доказательств этому нет. Некоторые относятся к ситуации с юмором и ничего не ждут.

Мне бы хотелось, чтобы другие люди вынесли для себя урок. Думаю, надеяться на подобные пирамиды заставляют вера в чудо и финансовая безграмотность».

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