Реалии 2020 года показали, что хорошо иметь какой-то денежный запас. Мало ли на что может понадобиться. Но многие сознаются, что копить деньги не умеют. А имеющиеся накопления все время куда-то «уходят». Сегодня мы хотим рассказать о банковских продуктах, а именно вкладах как способе сохранить и накопить денежные средства.

Вклад – надежный сейф

Сегодня у большого количества потребителей нет четкой связки «сберечь деньги = положить на вклад». Чаще всего вклад ассоциируется с крупными суммами, процентами, получением дохода, целенаправленным накоплением на крупную покупку. А вклад может быть полезным в разных случаях.

• Собралась крупная сумма на руках, например, после продажи квартиры, но новую квартиру или машину пока не выбрали

• Нужно отложить сумму на небольшой срок

• Пришло осознание, что денег вечно нет, а вроде должны быть

• Появилась конкретная цель, а копить «под подушкой» не получается

• Столкнулись с ситуацией, что нужны деньги, а их не было вообще («черный день»)

• Есть убеждение, что деньги должны «работать», поэтому надо инвестировать. При этом опыта в инвестировании не много.

Почему именно вклад

Вклад – простой финансовый инструмент, который имеет большое количество преимуществ по сравнению с другими инвестиционными продуктами.

• Надежность - на законодательном уровне гарантируется возврат денежных средств с выплатой начисленных процентов

• Отсутствие рисков - вклады до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Если, например, с банком что-то случается - банкротство или отзыв лицензии, то вкладчик этого банка может вернуть накопленные деньги и проценты

• Любой срок – вы сами выбираете срок, на который открываете вклад

• Возможность управлять - возможно частичное снятие и пополнение по определенным вкладам

• Понятный - если вы плохо разбираетесь в инвестиционных инструментах. Самый простой и надежный инструмент, который поможет начинающему инвестору быстрее достичь целей

Как подобрать вклад

У разных вкладов разные особенности: валюта, срок, возможность пополнения и снятия. Чтобы правильно выбрать вклад, прежде всего, определитесь с целью, которой вы хотите достичь, и действиями со средствами на вкладе, которые вы хотите совершать.

На свое имя можно открыть любое количество вкладов. А для некоторых категорий действуют специальные условия по вкладам. Так пенсионеры при открытии вкладов в Сбербанке получат максимальный процент по вкладам Сохраняй и Пополняй, независимо от суммы вложенных денег.

Выгоднее и удобнее открывать вклады не выходя из дома. Так в Сбербанк Онлайн ставки по вкладам выше, чем при открытии в офисе банка. На оформление вклада уйдёт около 3 минут: просто переведите деньги с карты или счёта — это безопасно, и не придётся нести наличные в банк.

В погоне за ставкой и подводные камни

Ставка – это далеко не единственный параметр, который нужно учитывать при выборе продукта и банка.

Перед тем, как открыть вклад, обязательно проверьте, является ли банк членом системы страхования вкладов. Если нет, то вы рискуете потерять свои деньги. Проверить эту информацию можно на официальном сайте Банка России.

При открытии вклада часто мы обращаем внимание на рекламные объявления, обещающие супер-доходность. Для начала нужно понимать, что процентная ставка зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и не может быть выше ее. На данный момент ставка составляет 4,25%. Стоит несколько раз подумать, прежде чем вкладывать деньги в неизвестный банк с высокой процентой ставкой.

Часто в рекламе за большими процентными ставками указывают дополнительные условия. Например, высокий процент будет распространяться только на ограниченный период вклада. Также может отсутствовать капитализация процентов. Необходимо просчитать реальный доход на весь срок размещения вклада

В дополнительных условиях могут быть также прописаны пункты, где необходимо оформить дополнительные продукты этого банка, например, открыть кредитную карту и ежемесячно тратить по ней крупную сумму.

А еще под видом вклада предлагают открыть накопительный счет. Накопительный счет – это отличный продукт, если вы планируете снимать средства без ограничений и не знаете, когда точно вам понадобится вся сумма.

Именно поэтому перед открытием вклада с очень большой ставкой рекомендуем лучше узнать условия.

А как же налоги?

С 2021 года в России вводится налог на доход по вкладам. Многие обеспокоены нововведением и обращаются с вопросами, как будет рассчитываться налог . и что не будет облагаться налогом:

• Сумма средств на вкладах и счетах, которую разместил вкладчик

• Доходы ниже порогового значени

• Доход по рублёвым вклада и счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, например, вклад «До востребования Сбербанка»;

• Доход с остатка по картам, ставка по которому не превышает 1% годовых;

• Проценты, полученные за средства на счётах эскроу.

Спешим успокоить, налогом облагается только сумма полученных процентов. Сумма средств на вкладах и счетах облагаться налогом не будет. Деньги, которые человек положил на вклад или счёт — это имущество, а не его доход, поэтому они не могут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Кроме того, если ваш доход по всем вкладам и счетам за календарный год не превысил порогового значения, то налог вы не заплатите. Чтобы рассчитать пороговое значение нужно умножить на миллион ключевую ставку ЦБ, действующую на начало года.

• Например, если на 1 января 2021 года ключевая ставка ЦБ будет 6%, то в 2021 году от налога освобождаются 60 000 ₽. Если вы за год получили меньше 60 000 ₽ в виде процентов по вкладам, то не переживайте, налог не начислят.

Проценты, полученные по вкладам или счетам в 2020 году, налогом облагаться не будут. А впервые платить налог за 2021 год вкладчикам придётся только в 2022 году — до 1 декабря 2022 года